Spari al supermercato in diretta social: 10 morti, arrestato suprematista Payton Gendron

Ha indossato la tuta mimetica e il giubbotto antiproiettili, ha imbracciato un fucile semiautomatico e ha avviato la diretta social, poi è arrivato in un supermercato aprendo il fuoco sui presenti uccidendone dieci. Un diciottenne ha compiuto una vera strage in un supermercato di Buffalo, nello Stato di New York. Payton Gendron, questo il suo nome, è un suprematista bianco. E' stato fermato poco dopo dalla polizia. La popolazione bianca diminuisce", aveva scritto in un suo manifesto cospirazionista. La polizia indaga anche per "terrorismo domestico".

Spari al supermercato in live streaming

La polizia ha confermato che Gendron ha effettuato il live streaming dell'attacco. Un video trasmesso su Twitch di quaranta secondi mostra il diciottenne arrivare nel parcheggio del Tops Friendly Market, compiere delle manovre e poi avvicinarsi all'ingresso del negozio, dopo aver visto alcune persone, tutte afroamericane, vicino a un'auto. Tra loro anche una ragazzina. A questo punto il killer esce di scatto. Il momento in cui impugna l'arma non si vede, ma si intuisce che abbia preso il fucile che era appoggiato sul sedile accanto al guidatore. E' possibile che le persone apparse nelle immagini siano state tra le prime vittime.

Chi è Payton Gendron

Payton Gendron, che si è arreso alla polizia negli istanti successivi alla sparatoria al supermercato di Buffalo, ha 18 anni ed è della contea di Broome, nello Stato di New York. Ha studiato per un periodo breve al Suny Broome Community College. Già in passato ha avuto guai con la giustizia. Era stato sotto indagine per minacce a giugno del 2021, quando il suo liceo allertò la polizia in merito a un "ragazzo problematico che diceva di voler fare una sparatoria alla cerimonia di diploma o successivamente", riferiscono alcun fonti al Buffalo News.

Il razzismo dietro la strage al supermercato

"Nigger" e "14" sono le scritte trovate sull'AR-15 con cui Payton Gendron, ha compiuto la strage. Tredici le persone colpite, di cui dieci sono morte. Undici sono afroamericane, due bianche. Le due parole confermano la matrice razzista della strage: "Nigger" sta per "negro", e "14" è un riferimento allo slogan suprematista, le "14 parole" in inglese del messaggio traducibile come: "Noi dobbiamo assicurare l'esistenza del nostro popolo e il futuro per i bambini bianchi". Lo slogan venne coniato da David Lane (morto in carcere nel 2007), membro di un gruppo terrorista suprematista bianco conosciuto come "The Order".

Le indagini

Almeno settanta i proiettili sparati. Polizia e Fbi indagano per il reato di "crimine d'odio razziale e estremismo" e per "terrorismo domestico". Il ragazzo armato di AR-15 con mimetica e giubbotto antiproiettile aveva pubblicato online un manifesto di 106 pagine: "La popolazione bianca diminuisce".

La sparatoria e il ruolo dei social

Kathy Hochul, governatore di New York, dopo la strage di Buffalo si è duramente espressa contro i social. "Le piattaforme devono essere responsabili di monitorare e sorvegliare" i contenuti, "consapevoli, in casi come questo, di poter essere ritenute complici. Forse non legalmente ma almeno moralmente", ha detto riferendosi ai contenuti online postati dal Payton Gendron. "Mi auguro che questo suprematista trascorra il resto dei suoi giorni dietro le sbarre. Sono arrabbiata: basta violenza con le armi da fuoco", ha aggiunto assicurando poi vicinanza alle famiglie delle vittime e rigore nelle indagini.