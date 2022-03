Pioggia di fuoco sulla troupe di Sky News: ferito un giornalista

Attimi di paura in diretta per una troupe di giornalisti di Sky News Uk. I reporter si sono ritrovati per diversi minuti sotto i colpi d'artiglieria, mentre si trovavano in movimento su un'auto nei pressi di Kiev, in Ucraina. L'operatore Richie Mockler che accompagnava il corrispondente Stuart Ramsay, e i producer Martin Vowles, Andrii Lytvynenko, Dominique Van Heerden, non ha smesso di filmare mentre raffiche di proiettili colpivano l'auto, e, due, il suo giubbotto anti proiettile. L'impatto dei proiettili con l'auto ha lasciato una scia di scintille nelle immagini, i vetri dei finestrini in frantumi e il freno distrutto. Non è servito a far terminare l'attacco che gli inviati hanno urlato "giornalisti" ripetutamente.

This is absolutely terrifying - Stuart Ramsay and his Sky News team were targeted by a professional Russian hit squad in Ukraine.



Amazing that cameraman Richie Mockler managed to film this despite being under heavy gunfire.



They're safely back in the UK. pic.twitter.com/tlKKcaz3uV — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) March 5, 2022

Durante una pausa, la troupe è riuscita a lasciare l'auto e rifugiarsi in una vicina officina, dove diverse ore dopo la polizia ucraina li ha scortati via. Ramsay è rimasto ferito. La troupe stava dirigendosi da Kiev a Bucha, a 30 chilometri di distanza, dove il giorno precedente i soldati ucraini avevano distrutto un convoglio russo, quando è stata sorpresa dall'attacco. Era stato garantito loro che la città era tranquilla. Così non era. La battaglia si era spostata in quella zona. All'ultimo check point ucraino, i giornalisti decidono di tornare a Kiev, seguendo un'altra strada. Soldati ucraini li hanno indirizzati su un percorso deserto. E all'improvviso, le esplosioni. Gli ucraini hanno poi spiegato che si era trattato di una squadra di sabotatori russi.

Boris Johnson ha elogiato il "coraggio" dei giornalisti britannici finiti sotto attacco durante il loro lavoro di copertura della guerra russa in Ucraina. Una troupe di Sky News con l'inviato Stuart Ramsay è finita sotto i colpi di artiglieria mentre era diretta verso Kiev. "Il coraggio di questi giornalisti - ha scritto il premier britannico su twitter - che si trovano in condizioni terribili e pericolose è sorprendente da guardare. Rischiano le loro vite per assicurare che sia detta la verità. La stampa libera non si farà intimidire o intimorire da atti di violenza barbari e indiscriminati".