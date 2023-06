Spegne congelatore infastidito dal "bip": un milione di dollari in fumo

Era infastidito da diversi "allarmi fastidiosi" che arrivavano da un congelatore di un laboratorio dell'università, e per questo a deciso di spegnerlo. All'interno del freezer però c'erano materiali appartenenti a una ricerca che andava avanti da 20 che a causa del suo gesto sono andati distrutti. È successo al Rensselaer Polytechnic Institute, una università privata di Troy, nello Stato di New York, negli Usa. L'autore del gesto è un inserviente, dipendente della Daigle Cleaning Systems Inc. che ha lavorato per alcuni mesi nel 2020 presso l'università con un appalto. Adesso l'ateneo chiede a Daigle Cleaning Systems oltre 1 milione di dollari di danni e spese legali a seguito dell'incidente.

Come racconta la Cnn , il congelatore del laboratorio conteneva oltre 20 anni di ricerche, tra cui colture cellulari e campioni che dovevano essere conservati a -80 gradi, a cui anche solo una "piccola fluttuazione di temperatura di tre gradi avrebbe causato danni catastrofici", si legge nella causa presentata alla Corte Suprema della Contea di Rensselaer. L'università non ritiene che l'inserviente sia colpevole, ma incolpa la Daigle Cleaning Systems per non averlo adeguatamente formato e supervisionato.

"L'imputato, attraverso una supervisione e un controllo negligenti, imprudenti e/o sconsiderati, ha causato danni a determinate colture cellulari, campioni e/o ricerche nel laboratorio", sostiene l'università. L'allarme del congelatore che infastidiva l'inserviente scattava perché la sua temperatura era salita da -80 a -78 gradi, ma per i ricercatori i campioni di cellule sarebbero stati al sicuro fino a quando non fosse stato possibile effettuare le riparazioni di emergenza.

Sul frigo era stato messo un cartello che recitava: "Questo congelatore emette un segnale acustico perché è in riparazione. Si prega di non spostarlo e di non staccare la spina. non è necessario pulire quest'area. È possibile premere il pulsante di allarme/test per 5-10 secondi se si vuole disattivare il suono". Ma l'inserviente ha sentito quelli che in seguito ha definito "allarmi fastidiosi", e nell'apparente tentativo di rendersi utile, ha premuto gli interruttori che fornivano elettricità al congelatore, pensando fossero quelli dell'allarme/test, portandoli erroneamente da "on" a "off". La temperatura del congelatore è salita a -32 gradi Celsius e la ricerca è andata distrutta.