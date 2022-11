Perché i candidati negli Usa spendono così tanti soldi per le campagne elettorali

La conta dei voti per le elezioni di midterm 2022 negli Stati Uniti sarà accompagnata da quella della spesa per la campagna elettorale. Le elezioni di metà mandato dell'8 novembre sono le più costose della storia politica Usa: 16,7 miliardi di dollari investiti, due in più rispetto al 2018.

La polarizzazione politica acuita dall'ex presidente Donald Trump ha virato il discorso elettorale sulle preoccupazioni degli americani. Se da un lato i repubblicani puntano sulla galoppata dei prezzi, l'aumento dei mutui per la casa, la criminalità e l'immigrazione, i democratici lottano per la difesa della democrazia e per i diritti cancellati dalla Corte Suprema, come quello dell'aborto.

Le elezioni più costose della storia politica Usa

Su questi temi i sostenitori di candidati repubblicani e democratici hanno investito economicamente nella campagna elettorale di chi vuole ottenere un seggio. A restituire una fotografia dell'enorme spesa elettorale a livello sia statale che federale è una nuova analisi di OpenSecrets, il gruppo di ricerca che tiene traccia del denaro che fruisce nella politica statunitense e dei suoi effetti sulle elezioni e sulle politiche pubbliche.

Secondo le analisi di OpenSecrets del 3 novembre scorso, il costo totale delle elezioni statali e federali di medio termine del 2022 supererà i 16,7 miliardi di dollari. I candidati federali e i comitati politici (Political Action Committees - Pac) avrebbero speso 8,9 miliardi di dollari, mentre i candidati statali, i comitati di partito hanno messo sul piatto 7,8 miliardi di dollari.

“Mai prima d’ora sono stati spesi così tanti soldi per una campagna di metà mandato a livello federale e statale”, ha osservato Sheila Krumholz, direttore esecutivo di OpenSecrets, la società di ricerca che ha elaborato i dati.

Da dove arrivano le donazioni

Una montagna di soldi è andata alla competizione per il controllo di Camera e Senato, soprattutto in Pennsylvania, Georgia, Arizona a Ohio ed è arrivata dalle super Pac (Political Action Committees) collegate alle leadership del Congresso.

Ma cosa sono questi Political Action Committees? La maggior parte dei soldi che finanziano le campagne provengono quindi dai Pac (Political Action Committees), i comitati di azione politica in gran parte non regolamentati. I Pac sono organizzazioni di gruppi industriali, sindacati o singole aziende di raccolta fondi che appoggiano un politico o un partito in maniera privata e hanno la capacità di influenzare l’opinione pubblica a sostegno del candidato. I Pac, regolamentati del Comitato elettorale federale (Fec), si dividono in tre tipi: tradizionali, super o ibridi. Le regole sulla quantità di denaro che un comitato può ricevere in donazioni o su come operano questi comitati sono diverse a seconda del tipo di Pac.

Andiamo con ordine. I Pac tradizionali sono soggetti a limiti di spesa e donazione e possono spendere fino a un massimo di 5000 dollari per candidato a ogni elezione; tuttavia, non sono gestiti direttamente da partiti o da singoli candidati.

Ci sono poi i super Pac. Nati nel 2010, si contraddistinguono perché non possono versare direttamente denaro ai candidati, ma possono spendere liberamente i loro fondi per pubblicità politiche e attività indipendenti finalizzate a influenzare l'opinione elettorale. Inoltre, non devono affrontare limiti di donazione, il che significa che singoli individui o società possono donare una quantità illimitata di denaro ai super Pac. L'abbattimento di questi limiti ha reso i super Pac attori fondamentali nelle elezioni statunitensi.

E infine ci sono i Pac ibridi che hanno un doppio conto: uno che funziona come quello di un Pac tradizionale, con limiti di contribuzione, e l'altro che funziona come quello di un super Pac, che effettua solo spese indipendenti. Al di là delle specifiche differenze, secondo la Campaign Finance Law, la legge che regola i finanziamenti politici, tutti i Pac sono tenuti a rivelare l'importo totale di denaro ricevuto, nonché i nomi, gli indirizzi, i datori di lavoro e le occupazioni di qualsiasi persona che dona loro più di 200 dollari in un anno.

Quanto hanno contribuito i Pac in nelle elezioni di midterm 2022? Stando ai dati raccolti dall'organizzazione no profit di Usa Facts, a metà settembre del 2022, i Pac hanno speso un totale di 5,89 miliardi di dollari per le elezioni di midterm di quest'anno. Circa il 50% di tale spesa proviene da Pac ibridi, il 32% da Pac tradizionali e il 18% da super Pac. La stragrande maggioranza della spesa proveniente dai Pac ibridi arriva dai loro conti di spesa indipendenti che non sono soggetti a limiti.

Chi finanzia i Pac, quindi? Individui, società e altri gruppi politici (come i comitati dei candidati) contribuiscono a finanziare le diverse tipologie di Pac. Ma con l'allentamento delle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali negli ultimi decenni, i contributi di megadonatori sono aumentati e sono stati indirizzati maggiormente ai Pac ibridi.

Per queste elezioni di midterm, i miliardari i americani non hanno badato a spese: secondo i dati della Federal Election Commission, i super ricchi degli Usa hanno versato complessivamente 1,1 miliardi di dollari ai comitati politici e ad altri gruppi attivi nella campagna elettorale.

Dagli imprenditori miliardari ai magnati della tecnologia fino ai gestori di fondi investimento, questi megadonatori sono in maggioranza repubblicani: i miliardari rappresentano il 20% delle donazioni repubblicane totali rispetto al 14,5% delle donazioni democratiche. In cima alla classifica dei ‘mega-donors’ c'è ancora una volta il finanziere di origini ungheresi George Soros, che ha staccato un assegno da 128,5 milioni di dollari però per i democratici. Ci sono poi i piccoli donatori, che devolvono meno di 200 dollari all'anno e per questo sfuggono dal raggio della registrazione imposta dalla Campaign Finance Law.

Perché e come i candidati negli Usa spendono così tanti soldi

Osservare il flusso di denaro rivela molte cose su come stanno cambiando gli Stati Uniti, perché è fondamentale guardare come vengono finanziate le campagne politiche e come vengono spesi i fondi dagli stessi candidati.

Le scelte che i candidati fanno dimostrano quali sono le loro priorità: viaggiare e tenere comizi in un determinato luogo e spendere gran parte dei finanziamenti per pubblicità in Tv o per sponsorizzazioni sui social media significa voler parlare a una fetta precisa di elettori.

Se il 2012 è stato l'anno delle elezioni dei social network, il 2022 rappresenta la svolta delle pubblicità su piattaforme streaming. Questo tipo di mezzo ha un particolare vantaggio: la Tv connessa e lo streaming consentono il "micro-targeting" degli spettatori fino al livello familiare, cosa che non è possibile attraverso la trasmissione televisiva, dove i mercati dei media sono molto più grandi; inoltre, consente di sfuggire alla propaganda russa presente sui social media.

C'è poi la macchina del fango, alimentata con il denaro dei super Pac. Le campagne pubblicitarie denigratorie nei confronti di un'etnia o di un avversario politico (o persino di un suo familiare) sono diventate uno strumento eccezionale per la polarizzazione del dibattito politico. Uno strumento che funziona.

Ma quanto sono utili per i candidati queste donazioni? Di solito vince il candidato che spende più soldi durante la campagna elettorale, soprattutto quelle presidenziali. Ma la spesa non è l'unico fattore decisivo per ottenere la vittoria.

Questo enorme giro di soldi che sostiene le elezioni ha un principale obiettivo per i candidati: ottenere la fiducia di elettori e sostenitori, per indirizzare il dibattito politico su temi divisivi o su interessi di un piccolo ma fondamentale gruppo di una contea di uno stato. Ma dal 9 novembre, quando si avranno i primi risultati del voto del midterm 2022, inizia la vera campagna elettorale per le presidenziali del 2024. E iniziarà nuovamente la raccolta dei fondi, che giocheranno ancora un ruolo cruciale.