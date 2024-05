La spesa folle di Londra per deportare poche migliaia di migranti in Ruanda

Il Ruanda non è in grado di quantificare il numero di quante persone che riuscirà a prendere dal Regno Unito nell'ambito del programma di deportazione voluto dal governo britannico. Il regno di sua maestà Carlo I ospita al momento circa 52mila richiedenti asilo, ma il Paese dell'Africa orientale governato da Paul Kagame si è limitato ad affermare che sarebbero alcune "migliaia" quelli che potrebbe accogliere. Nei giorni scorsi il governo guidato da Rishi Sunak ha già iniziato i rastrellamenti dei migranti che, nei prossimi tre mesi, dovrebbero essere mandati in Ruanda, come parte del nuovo programma che prevede di appaltare al Paese africano la gestione delle pratiche di asilo.

La legge, approvata dopo un'aspra battaglia dal Parlamento di Londra, apre la strada all'invio dei richiedenti asilo nello Stato africano se arrivano in Gran Bretagna senza permesso. "Saremo in grado di accogliere i migranti che il Regno Unito invia durante tutta la durata di questa partnership. Quello che non posso dire è quante migliaia ne prenderemo nel primo o nel secondo anno. Ciò dipenderà da moltissimi fattori che si stanno elaborando in questo momento", ha affermato la portavoce del governo ruandese Yolande Makolo.

Parlando nel corso di un programma della rete pubblica britannica Bbc, la portavoce ha descritto come un "malinteso" l'idea che il Paese africano accoglierebbe inizialmente solo 200 migranti. Rispondendo ai critici del progetto, Makolo ha risposto: "Vivere in Ruanda non è una punizione. È un paese bellissimo, compreso il clima". Il piano del Regno Unito prevede l'invio di una parte dei richiedenti asilo, che arrivano nel suo territorio attraverso rotte irregolari, verso il paese dell'Africa orientale. La nuova legge stabilisce che le richieste di asilo delle persone inviate in Ruanda vengano esaminate direttamente lì e, in caso di esito positivo, verrà loro concesso lo status di rifugiato nel Paese. In caso di insuccesso, potrebbero chiedere asilo in un altro "Paese terzo sicuro" o di stabilirsi in Ruanda.

Un piano molto costoso

L'accordo quinquennale era stato proposto all'inizio sotto l'ex ministro degli Interni, Priti Patel, nel 2022 per far fronte al crescente numero di persone che attraversano la Manica su piccole imbarcazioni. Finora però, a causa di diverse questioni legali, i voli per Kigali non sono mai decollati. Ciò nonostante il progetto, secondo quanto riferisce il quotidiano The Guardian, è già costato almeno 300 milioni di sterline. Il piano, diventato un cavallo di battaglia del premier Sunak, è stato fortemente criticato dal leader laburista Keir Starmer, il quale ha assicurato che in caso di vittoria elettorale il suo partito non manterrà in vita il programma del Ruanda.

Le reazioni alle parole della portavoce del governo ruandese non si sono fatte attendere. "Questa intervista mostra che nell'ultima settimana sono arrivate più persone di quelle che probabilmente verranno inviate in Ruanda nei prossimi anni e che i conservatori stanno solo cercando di truffare le persone con i loro piani fallimentari", ha affermato Yvette Cooper, il ministro ombra degli Interni dei Labour. "Oggi abbiamo sentito una dura ammissione che il Ruanda può accogliere solo una piccola percentuale di persone che arrivano nel Regno Unito, eppure il governo sta spendendo mezzo miliardo di sterline dei soldi dei contribuenti per questo programma", ha concluso Cooper.