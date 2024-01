Oltre 100mila euro in champagne: le spese folli del Parlamento

Crisi del costo della vita? Non per i Lord britannici, che hanno acquistato quasi 90.000 sterline (oltre 100mila euro) di champagne solo nel corso del 2023 per eventi all'interno della camera alta di Londra.

A diffondere le cifre sulle spese folli della Camera dei Lord di Westminster, nominati dalla Corona e non eletti dai cittadini, è il quotidiano britannico Guardian, che cita fonti del Partito nazionale scozzese (Snp), il primo partito scozzese che guida il governo regionale e che al Parlamento di Londra si trova all'opposizione del governo di Rishi Sunak.

Lo scorso anno, stando ai dati citati dal giornale, sono state spese 88.987 sterline (cioè 102.635 euro) per 1.589 bottiglie di champagne, consumate durante vari eventi all'interno della Camera e del suo negozio di souvenir. Si tratta di numeri record per questa legislatura, ma l'aumento rispetto al 2022 non è poi così grosso: due anni fa, i Lord hanno speso 85.462 sterline per 1.580 bottiglie.

"Un Parlamento in cui i Lord non eletti tracannano fiumi di vino e incassano 342 sterline (394 euro, ndr) al giorno solo per essersi presentati non è un Parlamento adatto a rappresentare adeguatamente il popolo", ha dichiarato il deputato Tommy Sheppard dell'Snp, aggiungendo che i membri della camera alta si sono dimostrati "arcaici e fuori dal mondo" in un momento storico in cui il costo della vita per i cittadini di Sua maestà si è impennato negli ultimi mesi.

Per tutta risposta, il portavoce dei Lord ha dichiarato che l'alcol venduto nella Camera e nel suo negozio "non è pagato dai contribuenti": "La maggior parte dello champagne venduto dalla Camera dei Lord viene acquistato dai visitatori nel negozio di souvenir e consumato fuori dal Parlamento da membri del pubblico, oppure viene venduto in occasione di eventi e banchetti a organizzazioni o individui che ospitano l'evento nella Camera dei Lord".

Nel Parlamento bicamerale britannico, la Camera dei Comuni è composta da 650 deputati eletti dai cittadini e un numero variabile di Lords (attualmente 785), la gran parte dei quali sono nominati dalla Corona. Il vero potere legislativo è nelle mani della camera bassa, mentre la camera alta ha principalmente funzioni simboliche.