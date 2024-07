Lo spettatore morto al comizio di Trump per proteggere la figlia

Nel tentativo di uccidere Donald Trump, l'attentatore Thomas Matthew Crooks ha sparato e ucciso a uno spettatore del comizio dell'ex presidente a Butler, in Pennsylvania. La vittima è un ex capo dei vigili del fuoco, che è morto per proteggere sua figlia. Il "papà eroe" è Corey Comperatore, 50 anni, che in passato era stato capo dei vigili del fuoco a Buffalo Township, una borgata nella contea di Butler, in Pennsylvania.

La sorella di Comperatore, Dawn Comperatore Schafer, riferisce la stampa Usa, ha spiegato che suo fratello è morto mentre cercava di proteggere sua figlia quando sono arrivati gli spari durante il discorso di Trump. "L'odio per un uomo ha tolto la vita all'uomo che amavamo di più. Era un eroe che proteggeva le sue figlie", ha scritto su Facebook la sorella dell'ex capo dei vigili del fuoco. "Sua moglie e le sue figlie hanno vissuto l'impensabile e l'inimmaginabile", ha aggiunto.

La figlia di Comperatore, Allyson, riferisce il 'New York Post', ha definito suo padre "il miglior padre che una ragazza possa mai desiderare", mentre piangeva la sua morte improvvisa. Allyson ha detto che quando sono arrivati gli spari, Comperatore ha rapidamente gettato lei e sua madre a terra per cercare di proteggerle dopo che Trump è stato colpito. "Ci amava davvero abbastanza da prendere una vera pallottola per noi", ha scritto Allyson su Facebook. "E non voglio altro che piangerlo e dirgli grazie".

La moglie di Comperatore, Helen, dal canto suo lo ha definito un "supereroe della vita reale" che li proteggeva. "Ieri, quello che doveva essere un giorno così emozionante per mio marito, in particolare, si è trasformato in un incubo per la nostra famiglia", ha scritto Helen su Facebook. "Quello che le mie preziose ragazze hanno dovuto vedere è imperdonabile", ha aggiunto. "È morto da eroe che è sempre stato".