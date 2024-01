"Spie israeliane in Turchia per uccidere membri di Hamas"

La polizia turca ha arrestato 33 persone con l'accusa di di "spionaggio" per conto del Mossad, i servizi segreti di Israele. Lo riporta il giornale turco Daily Sabah. Dietro questa sospetta attività di spionaggio ci potrebbe essere il tentativo di Tel Aviv di stanare i membri di Hamas fuggiti in Turchia dopo lo scoppio della guerra a Gaza.

La Procura di Istanbul avrebbe spiccato un totale di 46 mandati d'arresto. L'inchiesta, scrive il Daily Sabah, avrebbe "scoperto che l'intelligence israeliana era dietro delle attività mirate stranieri residenti in Turchia", attività che comprenderebbero assalti e e tentativi di rapimento. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli, ma il sospetto è che gli arrestati si stessere muovendo per colpire cittadini palestinesi.

Le relazioni tra Turchia e Israele si sono deteriorate drasticamente in seguito allo scoppio della guerra tra Israele e Hamas. Il presidente turco Recep Erdogan si è schierato apertamente con i palestinesi, e ha duramente criticato Tel Aviv per gli attacchi condotti nella Striscia di Gaza e l'alto numero di vittime civile. Pochi giorni fa, il presidente turco ha paragonato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ad Adolf Hitler.