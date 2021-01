Spinge a terra l'addetto alla sicurezza e fugge con 200mila dollari in contanti

La singolare rapina è andata in scena nel Bronx, distretto di New York, intorno alle due di pomeriggio. Il fuggitivo non è stato ancora acciuffato

Prendi i soldi e scappa. È quello che ha fatto l’autore di una rapina avvenuta ieri nel Bronx, distretto di New York, dove un dipendente della compagnia Brink si è visto sottrarre due borse con 200mila dollari in contanti da un ladro incappucciato che poi si è dato alla macchia insieme al denaro. Il colpo è “andato in scena” intorno alle 14 di mercoledì tra la 167esima strada e Gerard Avenue.

L’operaio della sicurezza, sceso dal furgone blindato, era in procinto di consegnare il denaro alla Spring Bank, ma le cose hanno preso una piega inaspettata. Secondo il New York Post, il malvivente avrebbe spinto l’addetto alla consegna per impossessarsi del denaro e poi fuggire. Non è ancora chiara tuttavia l'esatta dinamica della rapina. Un testimone ha detto alla Cbs di aver visto due uomini "litigare per strada" finché uno dei due "ha preso una borsa ed è scappato". La polizia ha diffuso un video che mostra l’uomo allontanarsi con il bottino. Le ricerche sono ancora in corso.