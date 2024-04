Spionaggio per la Cina, arrestato l'assistente di un eurodeputato dell'estrema destra tedesca

Quota quattro. A tanto ammontano gli arresti in Germania con l'accusa di spionaggio a favore della Cina. Nelle ultime 24 ore, la procura tedesca ha riferito che sono state messe le manette ai polsi di quattro cittadini tedeschi perché sospettati di aver collaborato con i servizi segreti cinesi.

La raccolta di informazioni sui dissidenti cinesi

Il nome del sospettato più noto è quello Jian Guo, uno stretto confidente e collaboratore di lunga data dell'eurodeputato del partito di estrema destra Alternative fur Deutschland (Afd), Maximilian Krah, candidato principale alle prossime elezioni europee. L'uomo, 43enne originario della Cina ma con cittadinanza tedesca, è stato arrestato nella città di Dresda nella giornata del 22 aprile. Secondo le autorità Jian Guo, che lavora come assistente di Krah a Bruxelles dal 2019, avrebbe spiato l'opposizione cinese in esilio in Germania. Il suo modus operandi era chiaro: ha assunto varie posizioni nei gruppi di opposizione per raccogliere informazioni sui dissidenti cinesi. "Nel gennaio 2024 l'imputato ha ripetutamente trasmesso informazioni sui negoziati e sulle decisioni del Parlamento europeo al suo contatto dei servizi segreti. Ha anche spiato i membri dell'opposizione cinese in Germania per conto dei servizi segreti", afferma in una nota il procuratore generale federale. Il presunto agente si sarebbe offerto persino come informatore alle autorità tedesche circa 10 anni fa. All'epoca, però, era stato considerato inaffidabile e un possibile doppiogiochista per la Cina.

Quando Krah, l'esponente di AfD, è entrato al Parlamento europeo nel 2019, ha portato Jian Guo nella sua squadra di Bruxelles come assistente. Poco dopo, il 43enne di origine cinese avrebbe accompagnato Krah in un viaggio in Cina e da allora avrebbe lavorato per le autorità di Pechino, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Zeit.

"L'attacco interno alla democrazia europea"

L'Afd ha affermato che le accuse sono "molto inquietanti". "Poiché non abbiamo altre informazioni sul caso, dobbiamo attendere ulteriori indagini da parte della procura federale", ha dichiarato in un comunicato il portavoce del partito, Michael Pfalzgraf.

Dura la reazione dell'esecutivo di Berlino. La ministra degli Interni tedesca, Nancy Faeser, ha definito un attacco sferrato "alla democrazia europea" dal suo "interno" il caso di spionaggio che riguarda il collaboratore del capolista dell'Afd alle elezioni europee. "Se si conferma che è stato spiato per conto dei servizi segreti cinesi dal Parlamento Europeo, allora questo rappresenta un attacco dall'interno alla democrazia europea", ha dichiarato l'esponente socialdemocratica (Spd) a Berlino come riporta l'agenzia Dpa. "Chi impiega un tale collaboratore ne è anche responsabile", ha detto Faeser. Il caso deve essere chiarito nei minimi dettagli, ha affermato ancora la ministra.

Gli altri arresti

Nelle 24 ore precedenti, invece, tre cittadini tedeschi sono stati arrestati in Germania con l'accusa di spionaggio a favore dell'intelligence cinese per aver fornito tecnologie sensibili che potrebbero essere utilizzate per scopi militari. Tra i sospetti figura una coppia a capo di un’azienda a Dusseldorf e Bad Homburg, che avrebbe concluso un accordo di cooperazione con un'università tedesca per una collaborazione con il ministero della Sicurezza di Stato cinese finalizzata allo sviluppo di motori marini, come quelli utilizzati per le navi da combattimento. Al momento degli arresti, gli imputati si trovavano in trattative su progetti di ricerca che potrebbero essere particolarmente utili per espandere la potenza navale della Cina.

Pechino ha negato con forza il "preteso spionaggio cinese" denunciando di essere stata "calunniata". "La teoria della minaccia di un preteso spionaggio cinese non è una novità nell'opinione pubblica europea", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, denunciando una "calunnia" che "distruggerà l'atmosfera di cooperazione fra Cina ed Europa".