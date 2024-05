Come lo spionaggio e la disinformazione cinese sono una minaccia per la politica italiana

Ben prima dell'invasione russa in Ucraina risuonava l'allarme dell'influenza e spionaggio di Mosca. Così tutte le cancellerie occidentali si sono messe al lavoro per contrastare e contenere i danni delle interferenze russe nella nostra politica e società, dimenticando che c'era un altro attore in azione: quella cinese.

Da minaccia a realtà: l'attività di spionaggio cinese in Italia

L'arresto con l'accusa di spionaggio di un assistente dell'europarlamentare tedesco Maximilian Krah, principale candidato della formazione di estrema destra Afd alle prossime elezioni europee, è la più recente testimonianza della capillare e intensa attività di intelligence di Pechino nei Paesi occidentali. Poi, i sospetti del ministero della Difesa del Regno Unito sulle infiltrazioni cinesi nel sistema che gestisce le informazioni sensibili dei soldati britannici, tra cui le buste paga dei soldati e i loro indirizzi di casa. Non si tratta del primo caso in cui la Repubblica popolare cinese viene accusata di attacchi hacker e di altre forme di "guerra ibrida". Lo scorso anno il Times rivelò che una spia cinese aveva utilizzato il sito di networking aziendale LinkedIn per tentare di persuadere migliaia di funzionari britannici a rivelare segreti di Stato.

Sempre lo scorso anno, una presunta spia cinese al servizio della statunitense Central Intelligence Agency è stata reclutata in Italia per svolgere attività di spionaggio: il ministero per la Sicurezza dello Stato di Pechino ha reso noto di aver sottoposto a "misure esecutive" un connazionale. Sarebbe stato reclutato da tale Seth, funzionario dell'ambasciata americana a Roma, attraverso cene, gite e altre attività.

Non solo spionaggio. Da tempo la Repubblica popolare usa i social network per fare arrivare la propaganda filo-cinese agli utenti occidentali attraverso le piattaforme bannate entro i confini della Grande Muraglia grazie all'impegno di influencer stranieri, tra cui alcuni content creator italiani, o gruppi di hacker. Recentemente è stato scoperto un presunto network informativo, i cui contenuti possono apparire notizie a un lettore e utente meno attento o esperto, che cade così nella rete della propaganda del Partito comunista. Ma si tratta di un'arma di disinformazione e manipolazione delle notizie che la Cina sta usando per diffondere materiale propagandistico in 30 paesi di Europa, Asia e America Latina attraverso una rete di oltre 100 siti web. Anche in Italia, come abbiamo raccontato qui.

L'interferenza cinese sulla politica italiana

Le ingerenze della Cina in Italia hanno fatto alzare l'attenzione di Dis, Aise e Aisi, la rete delle forze d'intelligence che costituisce la struttura della sicurezza italiana, non più concentrata solo sulle minacce russe. Secondo i risultati dell'Authoritarian Interference Tracker, strumento dell'Alliance for Securing Democracy per monitorare i tentativi di interferenze in Occidente da parte di Mosca e di Pechino, in Italia si sono registrati almeno 14 casi di influenza e interferenza cinese nella politica, cultura e società italiana amplificati soprattutto le prime settimane della pandemia Covid-19: in quel periodo, infatti, il nostro Paese è stato il laboratorio cinese per la manipolazione mediatica.

Ma cosa spinge Pechino ad aumentare l'attività di spionaggio e disinformazione nel mondo? I fattori sono chiari: le proteste pro-democrazia a Hong Kong, le rivelazioni sulle violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, il sostegno della Cina alla Russia nella guerra in Ucraina e le preoccupazioni sull'andamento economico della Repubblica popolare. Per questo, Pechino agisce seguendo tre strade: modellare le tendenze politiche ed economiche in linea con gli interessi della Cina; raccogliere informazioni sensibili sulle industrie e aziende straniere; e monitorare le popolazioni della diaspora, in particolare i gruppi minoritari come tibetani, uiguri e hongkonghesi.

Come funziona lo spionaggio cinese

Un sistema consolidato e regolamentato. "L'impalcatura del sistema di ricerca di informazioni da parte del governo di Pechino si basa sostanzialmente su una legge sull'intelligence nazionale varata nel 2017, che in buona sostanza legittima le operazioni di spionaggio e controspionaggio da parte del governo della Cina sia all'interno che all'esterno dei propri confini nazionali", spiega a Today.it l'esperto di cibersicurezza Antonio Teti, autore del saggio "China Intelligence. Tecniche, strumenti e metodologie di spionaggio e controspionaggio della Repubblica Popolare Cinese".

La norma (Guójiā Qíngbào Fǎ), formulata per rafforzare e salvaguardare il lavoro di intelligence nazionale e preservare la sicurezza e gli interessi dello Stato, prevede che "ognuno è responsabile della sicurezza dello Stato". Questo comporta che Pechino, attraverso il ministero della Sicurezza di Stato e il ministero della Pubblica sicurezza, possa richiedere esplicitamente a tutti i cittadini cinesi e le aziende del Paese di collaborare con le strutture di intelligence nazionali. Non è un caso, quindi, se il governo italiano, lo scorso giugno, ha fatto ricorso al golden power per "blindare" Pirelli e le sue tecnologie Cyber, arginando il potere del socio cinese del gruppo.

Parlando delle attività di spionaggio da parte degli studenti cinesi nelle università straniere, Teti spiega che gli studenti o i cittadini cinesi inseriti in un contesto di interesse aziendale o universitario potrebbero condurre attività di raccolta delle informazioni. Pechino, precisa l'esperto, riprende la strategia cinese dell'approccio dei "mille granelli di sabbia" ovvero l'acquisizione di una miriade di informazioni che poi, assemblate tra loro, possono rappresentare un prodotto di intelligence e conoscenza. Ecco questo è un po' l'architettura su cui si basa il sistema cinese di ricerca di informazione a livello mondiale". La Cina, quindi, raccoglie frammenti di un puzzle talmente vasto da rendere difficile vederne il disegno complessivo. Se in Italia - come ricordato dall'ex direttore dell'Aise, Alberto Manenti, nel saggio di Teti - l'ingerenza cinese aveva fatto registrare le prime avvisaglie già negli anni '80, ora è capillare.

Il pericolo della disinformazione cinese e russa

"È chiaro che la disinformazione rappresenti per Pechino un altro strumento di fondamentale importanza sia sul piano della veicolazione di determinate informazioni sia sulla conduzione di attività di propaganda", precisa Teti, ricordando anche il caso delle stazioni di polizia cinese, passate agli onori della cronaca per le loro attività di ricerca informativa, disinformazione, veicolazione di informazioni finalizzate alla propaganda del Partito comunista e coercizione verso i residenti cinesi all'estero per farli tornare in Cina.

Da quando i social network sono diventati per l'opinione pubblica uno strumento di rappresentazione e interpretazione dei problemi della società, è diventato più sottile il confine tra voci indipendenti e chi si presta al gioco propagandistico di un governo autocratico, come quello cinese e russo. Ma il modello delle attività di spionaggio dei due Paesi è diverso. "Le strutture che operano nel campo dell'intelligence in Russia sono assimilabili e simili a quelle occidentali - spiega Teti - e per questo abbiamo maggiori strumenti e migliore consapevolezza di intercettare le attività di Mosca".

Diverso è il caso della Cina. "C'è una differenza sostanziale sul piano culturale: i cittadini cinesi, sin dai prima anni di scuola, vengono abituati a ragionare in termini di miglioramento del Paese in funzione dell'acquisizione di conoscenze dall'estero. Questo fa sì che ci sia un processo di indottrinamento finalizzato a comprendere che l'acquisizione delle informazioni è importante non solo per il benessere del proprio Paese, ma anche per il proprio", spiega Teti.

La pervasività dell'intelligence cinese a livello mondiale è diventata un elemento di grande preoccupazione, soprattutto perché le attività condotte da Pechino sono difficili da intercettare. I governi stranieri devono quindi comprendere la minaccia del sistema di spionaggio e propaganda cinese. Ma cogliere le attività della Cina, che opera in modo asimmetrico, è difficile da rilevare proprio per le molte e diverse risorse che usa: studenti nelle scuole e università cinesi, influencer stranieri al soldo del Partito comunista e corruzione dei politici europei per ottenere segreti di Stato.