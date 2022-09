Spogliarello sexy nella casa di riposo: il video scatena le polemiche

Sta facendo discutere un filmato che mostra una giovane ragazza intenta a mettere in scena uno spogliarello sexy all'interno di una casa di riposo per veterani di guerra. Il video è stato girato nella Taoyuan Veterans Home nella città di Taoyan (Taiwan), una residenza gestita dal governo. In occasione del Mid-Autumn Festival, l'amministrazione ha deciso di fare un regalo speciale agli anziani ospiti: ha ballerina seminuda che si è esibita di fronte agli occhi estasiati dei veterani. I fatti risalgono allo scorso 7 settembre, me negli ultimi giorni le immagini hanno iniziato a circolare sui social, scatenando enormi polemiche nel Paese asiatico.

Secondo i quotidiani locali, la Taoyuan Veterans Home è un'organizzazione gestita dal governo che si occupa del personale dell'esercito in pensione e include anche assistenza a lungo termine per persone con demenza senile e altre disabilità. I media hanno puntato il dito contro la scelta della casa di riposo, che ha deciso di organizzare uno spogliarello per i residenti con problemi di mobilità: la struttura si è poi scusata per l'accaduto, accusando a sua volta la ballerina, colpevole di essere andata oltre "quanto pattuito", toccando i pazienti e permettendo agli anziani di toccarla a loro volta. Quali fossero i patti non possiamo saperlo, ma l'idea di questo genere di show, durato per la cronaca circa 15 minuti, lascia qualche perplessità.