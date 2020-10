Sposati da 60 anni e separati dal coronavirus, si riabbracciano dopo 215 giorni

Sposati da 60 anni, Joseph ed Eve Loreth hanno dovuto separarsi per la prima volta a causa del coronavirus. La pandemia ha costretto questa coppia di 80enni ancora innamorati come il primo giorno a vivere separati per sette lunghi mesi dopo che lui era stato ricoverato in ospedale. Ora, dopo ben 215 giorni, Joseph ed Eve hanno potuto rincontrarsi e riabbracciarsi.

Il personale della casa di riposo Rosecastle di Delaney Creek, in Florida, dove Eve risiede, ha condiviso su Facebook l’emozionante momento in cui Joseph ed Eve si sono rivisti dal vivo, dopo essersi potuto vedere e parlare soltanto attraverso un vetro oppure al telefono.

L'emozionante incontro tra Jospeh ed Eve dopo 215 giorni

Nel video si vede uno degli inservienti spingere la sedia a rotelle di Joseph nella sala comune della casa di risposo. Quando Eve si è ritrovata improvvisamente vicino suo marito la sua reazione è di puro stupore. Mentre Joseph ha inziiato a piangere, Eve è andata ad abbracciarlo. “Non credevo che ce l’avrei mai fatta a tornare. Mi sei mancata così tanto”, le ha detto Joseph, mentre Eve continuava a stringerlo, dicendogli: "Ti amo".

“Tirate fuori fazzoletti”, hanno scritto gli operatori della Rosecastle su Facebook condividendo il video, che in pochi giorni ha collezionato centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Joseph ed Eve, un amore lungo 60 anni

Joseph ha raccontato alla rete Fox13 di aver conosciuto Eve quando entrambi avevano appena 16 anni: “Una sera stato andando sui pattini e lei mi ha raggiunto. Non mi lasciava andare e mi sta ancora intorno”.

Sposati ormai da ben 60 anni e 10 mesi, Joseph ed Eve hanno cinque figli e una dozzina di nipoti. “Sono proprio quel tipo di persone a cui piace stare insieme”, ha detto Claru Abreu, che ha aiutato la coppia a trasferirsi nella casa di riposo. “Potrebbero stare completamente in silenzio e si sentirebbe ugualmente quando sono felici di stare l’uno vicino all’altro”.