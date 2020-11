''Giorno e notte sul divano, così abbiamo salvato il Paese:'': il geniale spot anti Covid

Un finto documentario in cui un uomo anziano racconta gli anni di lotta al coronavirus, quando gli eroi stavano a casa per limitare il contagio: la nuova campagna del governo tedesco

La campagna in Germana

In un futuro non meglio definito, un uomo anziano racconta il suo passato sofferto. Anni duri, da sembrare quelli di un veterano di guerra, ma con un avversario differente dal solito: il coronavirus. Non si tratta dell'inizio di un film post apocalittico, ma del geniale spot contro il Covid del governo tedesco.

Un finto documentario in cui l'uomo racconta, con un sottofondo di musica enfatica, l'incubo vissuto nella sua giovinezza. Il protagonista viene mostrato sia da anziano, mentre descrive con aria nostalgica, e sia da giovane: ''Penso che fosse l'inverno, quando tutti gli occhi del Paese erano su di noi. Avevo appena compiuto 22 anni, studiavo ingegneria, quando arrivò la seconda ondata... A quest'età vuoi fare festa, studiare, conoscere nuove persone, andare a bere qualcosa con gli amici"



"Ma il destino aveva piani diversi per noi - prosegue lo spot - Un pericolo invisibile aveva minacciato tutto ciò in cui credevamo e improvvisamente il destino del nostro Paese era nelle nostre mani. Abbiamo raccolto tutto il nostro coraggio e fatto ciò che ci si aspettava da noi. L'unica cosa giusta. E abbiamo fatto... Niente, assolutamente niente, pigri come procioni. Giorno e notte restavamo a casa e combattevamo la diffusione del Coronavirus. Il nostro divano era il nostro fronte, e la nostra pazienza a nostra arma".

Poi la rivelazione: ''Era l'inverno del 2020, così siamo diventati degli eroi''. Lo spot fa riferimento a quelli che, in pieno rispetto del lockdown e delle misure restrittive, sono rimasti in casa, stravaccati sul divano a vedere film e serie tv, cucinando e mangiando di tutto. Un messaggio ironico e originale, che ci fa capire quanto basti poco per dare il proprio contributo nella lotta al coronavirus.