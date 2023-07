Perché gli attacchi degli squali sono in aumento

È allarme squali nelle acque che bagnano New York, negli Stati Uniti. Tre episodi in un solo giorno, cinque negli ultimi due, con almeno tre bagnanti che sono stati attaccati in mare, riportando ferite di varia identità agli arti. Un aumento degli assalti preoccupante: nello stato di New York non erano mai stati registrati così tanti attacchi in un lasso di tempo così ristretto. Secondo gli esperti, la causa sarebbe il miglioramento della qualità dell'acqua e la maggiore presenza di banchi di pesce, pasto principale per gli squali.

Secondo quanto riportano i media statunitensi, le tre aggressioni che hanno coinvolto altrettanti bagnanti sono avvenute al largo di Fire Island e delle Hamptons. Nessuna delle persone attaccate è in pericolo di vita, ma alcuni hanno riportato ferite gravi. Un ragazzo di 15 anni, attaccato nel pomeriggio di lunedì mentre faceva surf al largo della costa di Fire Island, è stato morso alle dita dei piedi e al tallone, ma è riuscito lo stesso a nuotare fino a riva e a mettersi in salvo. Una volta raggiunta la spiaggia è stato soccorso da un bagnante, in attesa dell'arrivo dei sanitari

Cosa c'è dietro questo aumento di attacchi? Gli esperti statunitensi che stanno indagando sul fenomeno ritengono che la causa sia da rintracciare nel miglioramento della qualità dell'acqua, una condizione in grado di favorire la presenza di folti banchi di pesce di cui gli squali si nutrono. Un'acqua più limpida che però sta trasformando la costa di New York nel territorio di caccia preferito dagli squali. Un aumento degli attacchi, anche se non così preoccupante, era stato registrato anche la scorsa estate, spingendo le autorità a chiudere alcune spiagge per motivi di sicurezza.

Per questo motivo, proprio all'inizio dell'estate, lo Stato americano ha deciso di schierare anche i droni per monitorare le zone costiere e prevenire eventuali attacchi. Nel caso in cui uno dei droni dovesse segnalare la presenza di uno squalo nei pressi del litorale, le autorità hanno l'ordine di evacuare le spiagge e le acque vicine alla costa.

