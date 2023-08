Lo squalo la attacca mentre nuota: donna morsa a una gamba, è grave

È ancora allarme squali sulle spiagge di New York, negli Stati Uniti. Una donna di 50 anni si trova ricoverata in ospedale in condizioni gravi dopo essere stata attaccata da uno squalo mentre si trovava nelle acque di Rockaway Beach, ad alcune decine di metri dalla riva. Come confermato dal dipartimento della polizia newyorkese l'attacco è avvenuto, l'attacco è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 agosto: la 50enne è stata morsa alla gamba sinistra e adesso si trova ricoverata al Jamaica Hospital Medical Center.

New York, donna morsa da uno squalo: chiusa la spiaggia

Dopo l'attacco, è stata chiusa la spiaggia mentre si è alzato in volo un elicottero della polizia per cercare, senza successo, di localizzare lo squalo. L'attività di monitoraggio continuerà anche oggi con la spiaggia di Rockaway che non riaprirà prima delle 11, ora locale. "Per quanto si sia trattato di un fatto spaventoso, vogliamo ricordare ai newyorkesi che gli attacchi di squali a Rockaway sono un evento estremamente raro", è il commento del Parks department newyorkese che gestisce la spiaggia.

Il mese scorso sono stati riportati comunque diversi attacchi di squali a nord est di Rockaway, nelle acque di Fire Island, a largo di Quoque, a Long Island e della cittadina di Babylon. E lo scorso anno lo stato di New York ha registrato 8 dei 20 attacchi di squali registrati dal 1837. Gavin Naylor, direttore del Florida Program for Shark Research, ha sottolineato alla Cnn come questo genere di attacchi siano una rarità, spiegando alcune precauzioni che i nuotatori potrebbero prendere per evitare spiacevoli incontri: "Le persone dovrebbero sempre nuotare in gruppo e mai troppo lontano dalla riva. Inoltre dovrebbero evitare le zone in cui ci sono i pesci esca". Secondo i dati del Florida Museum of Natural History, il rischio di essere attaccati da uno squalo è comunque molto basso: lo scorso anno sono stati soltanto 57 gli episodi confermati in tutto il mondo: 41 di questi sono avvenuti negli Stati Uniti, con ben otto aggressioni mortali registrate proprio a New York.

