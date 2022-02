Squalo di oltre 4 metri sbrana un uomo davanti ai bagnanti: "Lo abbiamo visto masticare il corpo"

Uno squalo bianco ha attaccato e ucciso a morsi un uomo davanti agli occhi increduli e impauriti dei bagnanti. Non è la scena di un film horror, ma un fatto davvero accaduto qualche giorno fa su una spiaggia di Sydney, Buchan Point. Si tratta del primo attacco mortale ad opera di uno squalo da quasi 60 anni a questa parte. L’ultimo, infatti, risale al 1963. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine e le testimonianze dei presenti l’attacco sarebbe stato sferrato a pomeriggio inoltrato. Intorno alle 16.30. La vittima, con una muta nera, stava nuotando tranquillo quando sarebbe stato aggredito da uno squalo bianco di grandi dimensioni. Per lui non c’è stato nulla da fare.

La sua identità non è stata ancora confermata, si ipotizza possa essere un 35enne britannico a cui si è risaliti grazie all’aiuto di un amico della vittima, anche se mancano le conferme ufficiali e nessuno della famiglia avrebbe rilasciato dichiarazioni ufficiali. “Abbiamo sentito un urlo e ci siamo girati”. Questa la testimonianza dei presenti raccolta dai media australiani subito dopo la tragedia. “Sembrava che un’auto fosse atterrata in acqua, abbiamo sentito un grande tonfo, poi abbiamo visto lo squalo che stava letteralmente masticando il corpo e c’era sangue dappertutto”.

Dopo l’allarme quattro ambulanze e un elicottero si sono portate sul posto. La scena dinanzi ai soccorritori è stata agghiacciante. La polizia ha rinvenuto resti umani nell’acqua nelle vicinanze della spiaggia e metà di una muta strappata. Il sindaco di Randwick, Dylan Parker, è intervenuto commentando l’episodio, dichiarando che la comunità che amministra è sotto shock per l’accaduto in sé ma anche perché questo ha sconvolto la tranquillità di un luogo che credevano sicuro: “La costa è il nostro cortile di casa. Little Bay è normalmente un posto calmo e bellissimo, frequentato dalle famiglie”.

Dopo il cordoglio è il momento della caccia all’animale. Il consiglio comunale ha disposto la chiusura al pubblico per 24 ore delle sue spiagge, tra cui Little Bay, Malabar, Maroubra, Coogee, Clovelly e La Perouse. Le autorità stanno ora monitorando, anche con l’aiuto dei droni, l’intera area per individuare lo squalo. Una volta avvistato potrebbero decidere di trasferirlo più al largo. Alle ricerche stanno partecipando attivamente anche surfisti a bordo di moto d'acqua. La celerità risulta importante anche perché per domenica è prevista in una zona vicina una gara di nuoto in mare aperto. Gli attacchi da parte di squali a Sidney sono rari, perché la città da tempo ha adottato un sistema fatto di reti e altri deterrenti per proteggere le sue coste. Questo, però, non ha impedito la tragedia di qualche giorno fa né tranquillizza oggi la popolazione.