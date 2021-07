Lo squalo che ha morso un uomo "al volo" mentre faceva paracadutismo

Non si sa quante possibilità ci fossero di essere attaccato in quel modo da uno squalo. Eppure la sfortuna ha deciso di accanirsi contro un uomo di 37 anni. Giordano di origine, l'uomo è stato afferrato al volo a un piede da uno squalo mentre faceva paracadutismo. Proprio mentre volava a pochi metri dall'acqua a Aqaba in Giordania, la vittima è stata colpita a un piede dal morso di uno squalo che è saltato improvvisamente dall'acqua. In un solo colpo, l'animale è riuscito a mordere il 37enne che è rimasto ferito alla gamba. Fortunatamente è l'unica conseguenza che ha riportato e, vista la dinamica dell'attacco, poteva finire anche peggio.

L'uomo è stato immediatamente portato all'ospedale militare Prince Hashem dopo è stato operato. Al momento le sue condizioni sono stabili anche se la ferita subita è di una certa entità. L'incidente ha allertato immediatamente le autorità locali che sono rimaste molto sorprese. Stando alle loro informazioni, gli attacchi degli squali sarebbero molto rari in quella zona. Questo aumenta sicuramente il livello di sfortuna che ha colpito il paracadutista. “L'attacco dello squalo ha attirato molta attenzione da parte dei media. In verità, ha spaventato molte persone, ma questo è qualcosa che può accadere ovunque. A Karak, per esempio, ci sono serpenti e scorpioni, ma alla fine, non sono abbastanza pericolosi da spaventare le persone. Faccio immersioni da 20 anni, questa è la prima volta che sento parlare di un attacco di squalo”.

“Gli attacchi di squali sono molto rari”

A parlare dell'accaduto è stato Mohammad Qatawneh dell'Aqaba International Dive Center che ha dichiarato a Jordan News che gli attacchi nel Golfo di Aqaba sono rari. “Ci sono molti tipi di squali – ha aggiunto -. Abbiamo squali di barriera, squali chitarra e molti altri tipi, ma nessuno è pericoloso”. Difficile alla luce degli eventi prendere per oro colato le sue affermazioni. In ogni caso le autorità giordane hanno deciso di vederci chiaro e provare a limitare i danni rispetto al problema.

Nayef Al Bakhit, capo dell'Autorità della zona economica speciale di Aqaba, ha annunciato che è stato formato un comitato per indagare sulle informazioni che circolano su altri cittadini attaccati da uno squalo venerdì sera sempre ad Aqaba. “Il comitato rilascerà una dichiarazione dettagliata su ciò che è accaduto non appena completeranno le indagini”, ha sottolineato Al Bakhit. Al momento, secondo quanto dichiarato da Al Bakhit, l'Aseza non è stata informata di eventuali avvistamenti nel Golfo di Aqaba domenica, il giorno dopo che l'uomo è stato attaccato. Secondo i media locali, testimoni oculari hanno affermato che un motoscafo è stato attaccato da squali senza provocare lesioni alle persone a bordo.