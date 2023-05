Squalo tigre attacca un pescatore: il video choc

Un pescatore è stato attaccato da uno squalo tigre. Era a bordo del suo kayak, alle Hawaii, quando l'animale si è avventato. Il momento dell’aggressione è stato filmato dalla GoPro dell’uomo e il video ha fatto il giro del mondo. (In basso le immagini della Cnn).

"Il mio cervello ha pensato che fosse una tartaruga", ha raccontato Scott Haraguchi. E invece era uno squalo che si è fiondato con le fauci spalancate sul lato sinistro del kayak, mordendone la parte laterale. "Non mi ero reso conto di aver tolto il piede sinistro dall’acqua per prepararmi all’impatto", ha raccontato Haraguchi che proprio con il suo piede ha spinto via istintivamente la testa dello squalo. "Se mi chiedessi di farlo di nuovo, anche senza lo squalo, non credo che avrei quella flessibilità. In realtà pensavo solo che lo squalo avesse speronato il kayak fino a quando non ho visto il video a casa", ha commentato.