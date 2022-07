Due turiste uccise da uno squalo nel Mar Rosso

Tragedia vicino a Hurghada, nota località balneare sul Mar Rosso in Egitto. Due donne sarebbero state attaccate e uccise da uno squalo, la conferma arriva direttamente dal ministro dell'ambiente egiziano Yasmine Fouad. Le turiste, di cui non è stata specificata la nazionalità, stavano nuotando al largo della località di Sahl Hashish, nel Mar Rosso, a sud della città di Hurghada. Aperta un’indagine: un comitato congiunto di specialisti del Mar Rosso e l'Associazione per la protezione e la conservazione dell'ambiente di Hurghada (HEPCA) stanno indagando sulla vicenda per determinare le circostanze dell'incidente. Il governatore della regione del Mar Rosso, Amr Hanafi, ha ordinato di interrompere tutte le attività nelle vicinanze del luogo dell'attacco.

Negli ultimi anni gli attacchi di squali sono stati piuttosto rari nella regione costiera egiziana del Mar Rosso. L’ultimo attacco di squali all’uomo risale al 2020, quando un giovane ragazzo ucraino ha perso un braccio e una guida turistica egiziana una gamba.