La stanza della tortura a Bucha: 5 cadaveri con le mani legate dietro la schiena

In queste ore arriva una condanna unanime e senza sconti per il massacro di Bucha. Le immagini crude e impressionanti delle violenze compiute sui civili dall'esercito russo nella cittadina ucraina, nella periferia nord-ovest di Kiev, con le notizie di esecuzioni sommarie e fosse comuni nei territori poi riconquistati dalle forze ucraine intorno alla capitale, stanno sconvolgendo l'Occidente, tanto che l'Europa sta valutando nuove sanzioni per Mosca.

Abusi che sarebbero stati commessi prima che l'esercito russo lasciasse la regione di Kiev. A Bucha l'esercito ucraino ha trovato anche una camera di tortura usata dai soldati russi per nascondere cinque cadaveri di civili, piegati in avanti e con le mani legate dietro la schiena. A riportarlo è l'agenzia di stampa ucraina Unian. Il luogo scelto dai russi di Vladimir Putin è un seminterrato di un ospedale locale per bambini chiamato "Radiant".



Fonte foto Unian

"La Russia sta compiendo un genocidio per spazzare via l'intera nazione ucraina", ha denunciato il presidente Volodymyr Zelensky dopo che il suo ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, aveva parlato di un "massacro deliberato" compiuto dall'esercito russo a Bucha, località a circa 60 chilometri a nord-ovest di Kiev. Finora sono stati recuperati 410 corpi.



Fonte foto Unian

Mosca attribuisce le notizie a una montatura organizzata da Kiev con foto truccate, una "messa in scena provocatoria da parte di Kiev per interrompere i colloqui di pace", ma le prove che a Bucha la Russia abbia massacrato i civili aumentano: le foto e le testimonianze dei giornalisti che sono riusciti ad arrivare sul posto mostrano e parlano di fosse comuni e di decine di corpi abbandonati per strada.