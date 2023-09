Elon Musk spense Starlink per evitare una Pearl Harbor russa: "Temeva reazione con armi nucleari"

Elon Musk disattivò i satelliti Starlink vicino alla costa della Crimea lo scorso anno per sventare un attacco ucraino alla flotta russa ed evitare così una possibile "mini Pearl Harbor": con i satelliti spenti, i droni sottomarini di Kiev che si stavano avvicinando alle navi russe furono infatti costretti ad allontanarsi verso riva senza danni. L'ordine impartito dal miliardario agli ingegneri di Starlink affondava le radici nei suoi timori di una reazione con armi nucleari da parte di Mosca.

A svelare il retroscena è 'Elon Musk', la nuova biografia del patron di Tesla e X curata da Walter Isaacson che sarà in libreria il 12 settembre e di cui la Cnn ha ottenuto alcuni estratti che raccontano il dilemma del controverso tycoon di fronte al conflitto e il suo ruolo. Dopo l'incidente dei satelliti disattivati, infatti, le autorità ucraine supplicarono il miliardario di ripristinare le connessioni mentre i governi americano ed europei iniziarono ad interrogarsi sul tema dei pagamenti dei satelliti per Kiev. Concludendo che affidarsi alla beneficienza dell'eccentrico Musk sarebbe stato troppo rischioso: per questo alla fine il Pentagono e i governi Ue si sono fatti carico delle spese.

All'inizio dell'invasione russa nel 2022, Musk diede il via libera a fornire all'Ucraina milioni di dollari di terminali Starlink, divenuti cruciali per le truppe di Kiev. Quando però l'esercito iniziò a usarli per attacchi contro la Russia, Musk ha iniziato a ripensarci. "Come sono finito in questa guerra? Starlink non è stata pensata per essere coinvolta in guerre. È per consentire alla gente di guardare Netflix, rilassarsi e avere accesso online alle scuole. Insomma per cosa pacifiche, non per attacchi con droni", ha detto Musk a Isaacson.

Il dominio dello spazio di Starlink, società privata che vale 180 miliardi di dollari, preoccupa sempre di più i leader militari e politici mondiali. Forte dei suoi oltre 4.500 satelliti, più della metà di quelli attivi, il patron di Tesla e X ha quasi un monopolio. Starlink è infatti spesso l'unica modalità per avere accesso a internet nelle zone di guerra e in quelle colpite da disastri naturali, oltre a essere essenziale in Ucraina e aver aiutato gli attivisti in Iran e Turchia ad aggirare i controlli dei loro governi. Il dipartimento della Difesa Usa è cliente di Starlink e molti altri eserciti, incluso quello del Giappone, stanno testando la tecnologia Starlink, ritenuta la più affidabile.