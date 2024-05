Quali sono gli Stati che eseguono più condanne a morte

Il 2023 ha segnato un drammatico incremento delle esecuzioni a livello globale, con un totale di 1.153 esecuzioni in 16 Paesi e 2.428 condanne a morte emesse. Questo nonostante il numero di nazioni che ancora la pratichi è ai minimi storici. Lo rivela l'ultimo report di Amnesty International, rappresentano il numero più alto di esecuzioni registrato dal 2015, quando si registrarono 1.634 casi. Secondo il report, la top five comprende Cina, Iran, Arabia Saudita, Somalia e Stati Uniti.

L'Iran è stato il principale responsabile dell'aumento globale delle esecuzioni nel 2023, rappresentando il 74% del totale mondiale. "Le autorità iraniane hanno mostrato un completo disprezzo per la vita umana, aumentando le esecuzioni per reati legati alla droga e colpendo le comunità più emarginate e impoverite," ha dichiarato Agnès Callamard, Segretario Generale di Amnesty International. Con almeno 853 persone giustiziate, l'Iran ha visto un aumento del 48% rispetto alle esecuzioni del 2022, sopratutto dopo la rivolta del movimento "Women Life Freedom”. Tra le persone giustiziate, almeno 24 erano donne e almeno cinque erano minorenni al momento del crimine. Di particolare preoccupazione è il fatto che almeno 545 delle esecuzioni in Iran sono state per reati che, secondo il diritto internazionale, non dovrebbero comportare la pena di morte, come reati legati alla droga, rapine e spionaggio.

Negli Stati Uniti, il numero delle esecuzioni è aumentato da 18 a 24 nel 2023, con alcuni Stati che vogliono modificare il modo in cui eseguono la pena di morte. In Idaho e Tennessee sono stati introdotti progetti di legge per eseguire le condanne mediante plotone di esecuzione, mentre in Montana l'assemblea statale ha considerato l'espansione delle sostanze utilizzate nelle iniezioni letali. Inoltre, in South Carolina è stata firmata una nuova legge per nascondere l'identità delle persone o entità coinvolte nella preparazione o esecuzione delle condanne a morte.

La Cina continua a eseguire migliaia di esecuzioni ogni anno, anche se i numeri esatti non sono noti a causa della mancanza di trasparenza del governo cinese. Nel frattempo anche nell’Africa sub-sahariana le esecuzioni registrate sono triplicate, passando da 11 nel 2022 a 38 nel 2023, mentre le condanne a morte sono aumentate drasticamente del 66%, passando da 298 nel 2022 a 494 nel 2023.

La novità emersa dal report è che nonostante l'aumento delle esecuzioni, il numero di Paesi che ancora applica la pena di morte è sceso al minimo storico, secondo quanto riportato dall’organizzazione. Esempi sono Pakistan e Malaysia, dove la pena di morte obbligatoria e per reati legati alla droga sono state abolite, e Ghana, Kenya, Liberia e Zimbabwe che hanno compiuto passi positivi verso l'abolizione.

Il 2023 ha quindi rappresentato un anno di contrasto: da un lato, il numero di esecuzioni è aumentato drasticamente, dall'altro, il numero di Paesi che ancora praticano la pena di morte è diminuito, segnalando progressi significativi verso l'abolizione. Amnesty International continua a lavorare instancabilmente per sensibilizzare l'opinione pubblica e i governi su questo tema cruciale. La battaglia per l'abolizione è lontana dall'essere finita, ma i progressi fatti nel 2023 mostrano che il cambiamento è possibile. "La nostra campagna funziona," ha detto Callamard. "Continueremo a lottare fino a quando la pena di morte sarà abolita in tutto il mondo”, ha aggiunto.