Gli Stati Uniti puntano a creare un grande deposito di armi in Europa

Il presidente francese Emmanuel Macron nel 2019 aveva decretato lo "stato di morte celebrale" della Nato. A distanza di cinque anni e con l'invasione russa dell'Ucraina, l'Alleanza atlantica ha soffiato le sue 75 candeline in uno stato di forza e giovinezza senza precedenti. La guerra lanciata dal presidente russo Vladimir Putin ha spinto la Nato ad accogliere Finlandia e Svezia e si appresta a lasciare entrare anche l'Ucraina. "Alla fine della guerra, l'Ucraina entrerà nella Nato", ha affermato il segretario generale, Jens Stoltenberg, durante il vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi Nato del 3 e 4 aprile. Una prospettiva che cambia completamente lo scenario dei prossimi anni e che non piace sicuramente al leader del Cremlino.

Il fondo da 100 miliardi a prova di Trump

Il tema degli aiuti all'Ucraina è stato al centro del summit, dal quale è emersa la proposta di creare un fondo di 100 miliardi di dollari spalmati su cinque anni. L'obiettivo è rendere stabile il supporto militare a Kiev. "Qualsiasi ritardo nel fornire sostegno - ha sottolineato il segretario di Stato Usa Antony Blinken - ha conseguenze sul campo". Anche a suo giudizio, serve "un'assistenza affidabile e prevedibile della Nato all'Ucraina, in modo da fare meno affidamento sui contributi volontari".

La proposta avanzata da Stoltenberg di un fondo di contributi da parte dei Paesi alleati è per ora in fase di valutazione. I dettagli sono ancora sul tavolo, ma trapela l'intenzione di varare la misure durante il summit dell'Alleanza in programma il prossimo luglio a Washington. Ma una cosa è certa: si tratta di un piano per assicurare che gli aiuti a Kiev siano "a prova di Donald Trump", e fare in modo che anche se venisse eletto il repubblicano come futuro presidente degli Stati Uniti il sostegno a Kiev non sarebbe a rischio.

L'ipotesi di un deposito americano in Europa

C'è poi la prospettiva di un diretto rifornimento sul suolo europeo, per evitare ulteriori ritardi che sono stato al centro delle frizioni tra Kiev e le altre capitali occidentali. Secondo quanto dichiarato alla stampa dal vice comandante dell'Amministrazione dei materiali dell'esercito degli Stati Uniti, il generale Christopher Mohan, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di creare un grande deposito di armi nel Nord Europa. Le ragioni sono la recente adesione della Finlandia e della Svezia alla Nato e la guerra in Ucraina, che presentano nuove sfide alla difesa e alla deterrenza dell'Alleanza atlantica. Si sta anche elaborando un piano e lavorando attraverso i canali diplomatici per ottenere nuovi accordi per i siti di stoccaggio preposizionati dall'esercito nella regione dell'Indo-Pacifico, ha affermato il tenente generale, per proteggere una regione che è costantemente sotto le mire della Cina.

L'attenzione è alta. Per Janne Jaakkola, comandante delle forze di difesa della Finlandia, bisogna comunque essere preparati al fatto che la debole situazione di sicurezza continuerà per molto tempo e bisogna essere in grado di reagire rapidamente. Secondo lui non esiste alcuna minaccia militare speciale per la Finlandia da parte della Russia, in quanto Mosca non proverà a metterà alla prova l'articolo 5 del Trattato atlantico, che presuppone l'intervento armato e sancisce la difesa collettiva degli Stati membri della Nato.

Kiev chiede ancora Patriot

È una corsa contro il tempo. Il presidente ucraino Zelensky ha più volte espresso l'esigenza di fornire maggiori risorse economiche da spendere in armamenti e in aiuti militari a Kiev, che da settimane spinge il Congresso statunitense ad approvare il pacchetto di aiuti. La prospettiva, ha denunciato Zelensky, è un lento e progressivo ritiro delle forze armate ucraine e la perdita di alcune grandi città dell'Ucraina. Gli ufficiali ucraini hanno puntato il dito contro i ritardi dell'Occidente nel fornire le armi, sostenendo che arrivano spesso quando non possono più fare la differenza.

Da Kiev parte un grido di allarme e una richiesta specifica. "Non voglio rovinare la festa di compleanno della Nato ma il mio messaggio principale oggi sono i Patriot. Perché salvare le vite, salvare l'economia e le città ucraine dipende dalla presenza dei Patriot e degli altri sistemi di difesa aerea", è l'appello lanciato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Bruxelles. Il titolare della diplomazia di Kiev ha ribadito la necessità di ottenere al più presto i sistemi di difesa missilistica più avanzati, richiesti in questi mesi con insistenza alle potenze occidentali per proteggersi dagli intensi attacchi aerei condotti dalla Russia sulle infrastrutture civili e, in particolare, sulla rete elettrica nazionale. "È l'unico sistema che può intercettare i missili balistici e solo a marzo l'Ucraina è stata colpita da 94 missili balistici. La fornitura dei Patriot dipende però dagli alleati, ne hanno tanti", ha chiosato Kuleba.

L'esercito ucraino è in difficoltà perché non ha più né gli uomini, né i mezzi per contrastare gli attacchi russi, che con l'estate sono destinati a diventare sempre più intensi. Per questo il leader ucraino ha controfirmato il provvedimento che abbassa da 27 a 25 l'età per l'arruolamento forzato, insieme a delle leggi che eliminano una categoria di esenzione medica nota come "parzialmente idonea", usata sempre più per evitare la leva, con il numero delle persone che sta provando a evitare di finire in divisa che cresce di giorno in giorno.