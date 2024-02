Gli Stati Uniti cominciano a perdere la pazienza con Israele

La guerra nella Striscia di Gaza sta mettendo alla prova i rapporti tra gli Stati Uniti e Israele. Nei giorni successivi all'attacco a sorpresa di Hamas, in cui sono stati uccisi circa 1.100 israeliani, il presidente Joe Biden si è precipitato in Israele per assicurare il suo sostegno incondizionato al Paese e al suo "diritto di difendersi". Ma con i mesi che passano dall'inizio del conflitto, e il numero dei morti palestinesi che aumenta in maniera esponenziale, l'assegno in bianco dato al governo di Tel Aviv sembra stia per scadere. I toni dei rappresentanti del governo statunitense stanno cominciando a cambiare e Biden sta cominciando a dare segni di insofferenza nei confronti di Benjamin Netanyahu, che ieri ha respinto la risposta di Hamas a una nuova proposta di cessate il fuoco, proposta su cui Washington puntava molto.

Il capo della diplomazia statunitense, Antony Blinken, ha concluso oggi (giovedì 8 febbraio) una missione in Medio Oriente, la quinta dallo scoppio del conflitto, e nella quale sperava di portare a casa se non un cessate il fuoco definitivo, almeno un'apertura. E la frustrazione per il no di Netanyahu è emersa dalle parole pronunciate ieri in conferenza stampa, quando per la prima volta il Segretario di Stato ha criticato apertamente l'operato israeliano, cosa che prima si guardava bene dal fare. Ai funzionari israeliani "ho sollevato le nostre profonde preoccupazioni sulle azioni e sulla retorica", utilizzata "anche da parte di funzionari governativi", ha detto riferendosi alle sortite di alcuni dei membri del governo di Tel Aviv, il più estremista della storia del Paese, alcuni dei quali, come il responsabile della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, hanno chiesto apertamente la deportazione dei palestinesi da Gaza e l'instaurazione di nuove colonie.

Ben-Gvir ha anche attaccato direttamente il presidente degli Stati Uniti. "Invece di darci il suo pieno appoggio, è impegnato a fornire aiuti umanitari e carburante, che vanno a Hamas", ha dichiarato questa settimana al quotidiano statunitense Wall Street Journal, sostenendo che per Israele sarebbe meglio se Donald Trump fosse alla guida del Paese. Per Blinken queste dichiarazioni "hanno infiammato tensioni che hanno indebolito il sostegno internazionale e messo a dura prova la sicurezza di Israele". Israele, ha poi aggiunto, "ha la responsabilità e l'obbligo di fare tutto il possibile per garantire che i civili siano protetti e ricevano l'assistenza di cui hanno bisogno". Ma le sue parole sono cadute nel vuoto e Netanyahu non solo ha detto che la guerra continuerà fino all'annientamento di Hamas, ma ha deciso di ordinare anche l'attacco a Rafah, vicino al confine con l'Egitto, dove ormai si trova quasi la metà della popolazione della Striscia, circa un milione di persone che sono scappate dai combattimenti al Nord di Gaza.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto "particolarmente allarmato dalle notizie riguardo al fatto che l'esercito israeliano intende concentrarsi prossimamente su Rafah, dove centinaia di migliaia di palestinesi si sono ammassati nella disperata ricerca di salvezza". Secondo Guterres, "un'azione del genere aumenterebbe esponenzialmente quello che è già un incubo umanitario con conseguenze indicibili per la regione". Tra i democratici Usa sta montando la protesta per la mancata richiesta di un cessate il fuoco da parte di Biden, protesta che è partita dalla parte araba e musulmana della base del partito, ma che ora è apertamente appoggiata anche da diversi deputati. E Biden sa che se vuole essere rieletto alle prossime elezioni avrà bisogno del sostegno compatto del suo partito e della sua base elettorale, che invece sta perdendo a causa di Israele.

La guerra sta mettendo anche a rischio i rapporti di Washington con i suoi alleati nella regione. Da tempo gli Stati Uniti stanno provando a mediare un accordo per normalizzare le relazioni tra Israele e Arabia Saudita, mossa ritenuta fondamentale per garantire maggiore stabilità in Medio Oriente. Ma a causa del conflitto le posizioni di Riyad, che ha dovuto fronteggiare una forte pressione popolare, si sono indurite e il regno ha fatto saltare il tavolo sostenendo che non firmerà l'accordo se Tel Aviv non porrà fine alla guerra e non darà ai palestinesi la possibilità di avere un loro Stato. Per Washington un'ulteriore grana da risolvere.