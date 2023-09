Washington riconosce le isole Cook: perché la scelta di Biden non piace alla Cina

I deboli tentativi di dialogo tra Stati Uniti e Cina vengono costantemente minati. Questa volta ad alimentare il rischio di un'ulteriore frattura tra le due più grandi economie al mondo - che la scorsa settimana hanno annunciato l'avvio di due gruppi di lavoro dedicati ai settori dell’economia e della finanza - è l'incontro tra il presidente americano Joe Biden e i leader dei Paesi del Pacifico alla Casa Bianca.

Un incontro su cui Biden punta molto, nell'ambito di una strategia tesa a contrastare la crescente presenza militare e influenza economica della Cina nella regione. Per questo Washington ha deciso di riconoscere le isole Cook e Niue come Stati "sovrani e indipendenti", con cui stabilire relazioni diplomatiche e dove aprire una sede diplomatica. Sempre per la stessa strategia, gli Stati Uniti hanno aperto un'ambasciata a Tonga e si preparano ad aprirne una a Vanautu. La scelta di Biden non farà che irritare la Cina, che a più riprese denuncia i tentativi degli Stati Uniti di stabilire un frante della Nato in Asia.

Il problema del cambiamento climatico

Il presidente degli Stati Uniti però vuole impegnarsi in ambito climatico, apparendo così sensibile alle esigenze dei suoi 18 ospiti. Da qualche anno, ormai, i leader delle isole del Pacifico criticano i paesi ricchi e sviluppati per il loro scarso impegno nella lotta al cambiamento climatico e perché traggono profitto dai prestiti concessi alle nazioni vulnerabili per mitigarne gli effetti. Al vertice dello scorso anno, a cui parteciparono 14 leader, il quale gli Stati Uniti annunciarono oltre 800 milioni di fondi per aiuti e assistenza, ribadendo l'impegno per le priorità della regione e la cooperazione per su clima e sicurezza marittima. Ma da allora poco o nulla è cambiato. Presentando il nuovo summit, la Casa Bianca sottolinea che di fronte "alla determinazione e influenza" della Cina è necessario "il mantenimento del nostro focus strategico".

C'è chi però preferisce la Cina

Ma gli sforzi di Biden hanno conosciuto comunque un contraccolpo. Il primo ministro delle isole Salomone, Manasseh Sogavare, ha disertato l'appuntamento alla Casa Bianca. Un'assenza che arriva dopo che Sogarave ha usato il suo intervento all'Assemblea Generale per lodare la cooperazione allo sviluppo di Pechino come "meno restrittiva, più reattiva e allineata ai bisogni della nostra nazione".

"Siamo dispiaciuti che abbia scelto di non partecipare a questo summit speciale", ha replicato dalla Casa Bianca parlando del leader delle isole Salomone che lo scorso anno hanno firmato un accordo di sicurezza con Pechino, provocando allora l'immediata reazione di Washington che si affrettò a riaprire l'ambasciata nel Paese chiusa da 30 anni.

Honiara però non è l'unica ad avvicinarsi a Pechino. Dili, capitale del Timor Est, ha appena varato una partnership strategica con la Cina. L'accordo è stato annunciato in occasione della partecipazione la scorsa settimana del premier Xanana Gusmao alla cerimonia di apertura dei Giochi Asiatici nella città cinese di Hangzhou. L'intesa è il risultato di un lungo processo avviato già lo scorso anno, quando Jose Ramos Horta, insediandosi come quinto presidente dall'indipendenza dell'isola nel 2002, si era impegnato a una relazione più stretta con Pechino, in particolare nel campo energetico, agricolo e delle infrastrutture. Come per le isole Salomone, la cooperazione con Pechino di Timor est avverrà nel quadro della Belt and Road Initiative, la Nuova Via della Seta.

Dili vuole giocare con Pechino la carta energetica. Tra gli obiettivi di Timor est, c'è infatti l'avvio di produzione di gas naturale offshore entro il 2030, un progetto che è stato bloccato per decenni. Ma non mancano impegni per maggiori interazioni a livello militare, l'espansione degli investimenti bilaterali e la cooperazione per infrastrutture e produzione alimentare, secondo quanto si legge nella dichiarazione congiunta diffusa sabato. È in corso l'ennesimo confronto tra Washington e Pechino.