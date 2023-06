Gli Stati Uniti ritornano nell'Unesco dopo sei anni: "Dobbiamo contrastare la Cina"

Audrey Azoulay, la direttrice generale del'Unesco, ha riunito il 12 giugno scorso i rappresentanti dei 193 paesi membri per informarli di un'importante novità: gli Stati Uniti sono pronti a rientrare nell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, sei anni dopo il ritiro deciso dall'ex presidente Donald Trump.

Per rientrare a pieno titolo nei lavori dell’Unesco, gli Stati Uniti sono chiamati a pagare le quote arretrate, che ammontano a circa 620 milioni di dollari. C'è un motivo geopolitico che ha spinto Washington a rivedere una decisione dell'amministrazione Trump. La Casa Bianca è preoccupata che una perdurante assenza del Paese dai lavori dell’agenzia Onu possa lasciare troppo spazio alla Cina, in particolare nella definizione di standard sull’intelligenza artificiale e sull’educazione alla tecnologia.

Per Trump l'Unesco aveva un "pregiudizio anti-israeliano"

"Dal nostro ritiro dall'Unesco il 31 dicembre 2018, abbiamo notato gli sforzi dell'Unesco per attuare riforme chiave nell'amministrazione e nella gestione, nonché la preoccupazione di ridurre i dibattiti politicizzati, in particolare su questioni relative al Medio Oriente", si legge nella lettera firmata dall'assistente segretario di Stato americano Richard Verma.

Proprio l'ingresso della Palestina come membro dell'Unesco, prima di qualsiasi soluzione negoziata del conflitto con Israele, aveva portato Trump a ritirarsi dall'organizzazione Onu nel 2017, giustificando la decisione a causa di un "continuo pregiudizio anti-israeliano" a seguito della nomina della città di Hebron, in Cisgiordania, come Patrimonio dell'Umanità (dopo il riconoscimento, anche Israele aveva abbondonato l'organizzazione). Trump aveva anche criticato il costo finanziario ritenuto eccessivo dall'ex presidente, noto per essere poco propenso a sostenere le organizzazioni multilaterali.

Una mossa che andava contro i principi dello Statuto dell'Unesco: l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura ha infatti il compito di costruire e promuovere la pace tra paesi attraverso la cooperazione internazionale in materia di istruzione, scienza e cultura.

Il piano del Dipartimento di Stato Usa delinea una soluzione della questione finanziaria, principale ostacolo al ritorno. Gli Stati Uniti sono pronti a stanziare 150 milioni di dollari (circa 140 milioni di euro) nel 2024, per coprire il proprio contributo annuale e iniziare a pagare gli arretrati accumulati dal 2011, ovvero 620 milioni di dollari. Il ritorno è previsto già nel mese di luglio, ma la procedura dovrà essere convalidata dagli Stati membri. Rifiutare il rientro di Washington nell'organizzazione Onu è però un rischio per il suo sostegno finanziario: in passato il contributo di Washington ha rappresentato il 22% del budget dell'Unesco.

Il peso dello Cina nelle organizzazioni multilaterali

Dopo la sua elezione, il presidente Biden ha annunciato il ritorno degli Stati Uniti nelle organizzazioni multilaterali. Un processo non semplice per la Casa Bianca che ha dovuto dialogare con i diversi membri eletti del Congresso, sia dei democratici che dei repubblicani. Nell'aprile 2022, il segretario di Stato Antony Blinken aveva spiegato a una commissione del Senato l'importanza del rientro americano nelle organizzazioni multilaterali, trattandosi - aveva evidenziato - più di geopolitica che di cultura e patrimonio. Il riferimento andava alla Cina che, in assenza degli Stati Uniti, in sordina, stava influenzando il corso del dibattito e delle azioni all'interno di istituzioni multilaterali come l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Unesco.

Il peso della Cina nell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura è diventato negli anni sempre più rilevante: la Repubblica popolare è diventata il primo paese per contributi obbligatori, per circa 50 milioni di dollari l'anno. Come conseguenza Pechino ha diritto automaticamente ad avere il personale più numeroso all'interno dell'organizzazione Onu, esprimendo così la sua opposizione, insieme alla Russia, a eventi come la Giornata della libertà di stampa. Per giunta la Cina sta guadagnando influenza in Africa, nei programmi educativi. La presenza sempre più evidente del gigante asiatico aveva spinto diversi paesi africani, ma anche Giappone e Corea del Sud, a inviare messaggi forti a Washington a favore di un ritorno statunitense nelle organizzazioni multilaterali.

Tornando indietro nel tempo, non è, però, la prima volta che le relazioni tra Stati Uniti e Unesco sono state così tese. Nonostante il loro ruolo di primo piano nella fondazione dell'organizzazione Onu nel 1946, gli Usa si erano già ritirati per la prima volta nel 1984. All'epoca l'amministrazione Reagan aveva denunciato una continua "politicizzazione" e una "ostilità endemica" contro principi elementari come la libertà di stampa, ma anche lamentando una cattiva gestione, corruzione ed eccessiva accondiscendenza nei confronti dell’Unione Sovietica. Un'assenza durata 20 anni, fino al primo mandato di George W. Bush, che decise di far rientrare Washington con la motivazione di voler migliorare l'immagine americana nel mondo e di creare sostegno per la guerra in Afghanistan e poco prima in Iraq.

La Cina, ovviamente, non ha atteso troppo per commentare il rientro degli Stati Uniti nell'Unesco, visto come un ulteriore tentativo di limitare l'ascesa geopolitica del gigante asiatico nel mondo. Pechino ha ammonito Washington, auspicando nella volontà statunitense "di sostenere il multilateralismo e promuovere la cooperazione internazionale", senza minare il lavoro dell'organizzazione.

