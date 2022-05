Gli Stati Uniti modificano la politica del riconoscimento di Taiwan

Con un colpo di penna, gli Stati Uniti hanno segnato un cambiamento nel riconoscimento dello status di Taiwan, specificando i termini di una nuova relazione che rischia di inasprire le tensioni tra Washington e Pechino.

Il Dipartimento di Stato americano ha corretto la scheda informativa sul principio di “Una sola Cina”, cancellando il riferimento con cui si chiariva che il governo della Repubblica popolare cinese fosse riconosciuto come l’unico legale della Cina, e Taiwan come parte della Cina. La variazione principale riguarda il primo paragrafo della scheda postata sul sito del Dipartimento di Stato Usa, mettendo così in discussione un comunicato congiunto firmato tra Washinton e Pechino nel 1979.

Dal documento è inoltre sparito il passaggio con cui Washington affermava di non sostenere l’indipendenza dell’isola, apparso in una versione precedente pubblicata il 31 agosto 2018. Nella nuova formulazione del comunicato apparso sul sito del governo statunitense lo scorso 5 maggio si loda la determinazione democratica di Taiwan e si riconosce l’isola come alleato chiave degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico. Inoltre gli Stati Uniti precisano che continueranno “a incoraggiare la risoluzione pacifica delle divergenze nello Stretto di Taiwan, in linea con i desideri e gli interessi del popolo" dell’isola.

In un delicato atto di equilibrio geopolitico, gli Stati Uniti hanno da tempo riconosciuto, ma non sostenuto, la pretesa della Cina su Taiwan, secondo il principio riconosciuto nel 1979. Tuttavia, la politica che ha regolato i rapporti con Taiwan è stata erosa da quando Pechino ha assunto una postura più assertiva nella regione asiatica. Il ritocco apportato dal Dipartimento di Stato ha alimentato il nervosismo della Cina, che mira a una “ritorno” pacifico dell’isola alla terraferma.

Pechino ha giudicato la modifica statunitense "un atto di manipolazione politica e un tentativo di cambiare lo status quo nello Stretto di Taiwan, che si ritorcerà contro e gli stessi Stati Uniti”. La rimostranza arriva dopo che il ministero degli Esteri cinese nei giorni scorsi aveva chiesto a Washington di attenersi a quanto stabilito dalla politica “una sola Cina”.

Il principio riconosciuto più di quarant’anni fa ha alimentato due diverse interpretazioni: se da un lato Pechino sostiene che ci sia una sola Repubblica Popolare cinese che comprenda Taiwan, dall’altro Taipei e Washington non legittimano la sovranità della Cina sull’isola. Gli Stati Uniti sono inoltre legati a Taiwan dal Taiwan Relations Act, il trattato che guida i rapporti bilaterali e sancisce l'impegno di Washington a fornire a Taipei i mezzi per difendersi da attacchi militari, in assenza di relazioni diplomatiche formali.

La politica dell'”Unica Cina” viene così solo implicitamente evocata nella nuova versione, quando si segnala che le relazioni con Taipei sono regolate dal “Taiwan Relations Act” e dai tre “Comunicati congiunti Usa-Cina e le Sei Rassicurazioni”. Nella scheda del Dipartimento di Stato tuttavia si specifica che gli Usa non hanno relazioni diplomatiche con Taiwan, ma sono legati da una “robusta relazione non ufficiale” e dalla condivisione dei valori democratici. Quest’ultimo passaggio rimarca quindi la linea statunitense sulla volontà di frenare l’espansionismo delle potenze autocratiche.

Questi cambiamenti, che sembrano esclusivamente formali, avvengono in un momento particolarmente delicato. Antony Blinken, il segretario di Stato, avrebbe dovuto tenere un importante discorso proprio lo scorso 5 maggio per esporre l'inquadramento del governo dell’amministrazione di Joe Biden sulla Cina. L’intervento è stato poi rimandato dopo che Blinken è risultato positivo al Covid.

L’attenzione resta comunque alta sull’isola: gli Usa ritengono che la guerra russa in Ucraina abbia influenzato i calcoli cinesi su Taiwan, ventilando l’ipotesi della minaccia di un attacco da parte della Cina contro Taiwan entro il 2030. L’allarme è stato lanciato dalla direttrice dell'intelligence nazionale degli Stati Uniti, Avril Haines e dal direttore dell'Agenzia di intelligence per la Difesa, Scott Berrier, che hanno spiegato come gli sviluppi della guerra in Ucraina abbiano offerto a Pechino e Taipei importanti indizi per sviluppare le rispettive strategie di attacco e difesa. Per la direttrice della Cia, Pechino si starebbe premunendo dei mezzi militari per invadere Taiwan, sebbene non sia lo scenario preferibile.