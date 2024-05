Steve Buscemi preso a pugni da uno sconosciuto in strada: "Violenza casuale"

Il celebre attore Steve Buscemi è stato aggredito in strada a Mid-Town Manhattan, New York, nella notte di mercoledì 8 maggio. Come riportano i media statunintensi, Buscemi era intendo a scrivere messaggi appoggiato ad un muro intorno alla mezzanotte, quando uno sconosciuto si è avvicinato e lo ha colpito ripetutamente in volto.

"Un'altra vittima di un atto di violenza casuale in città", ha dichiarato l'addetto stampa dell'attore in una all'emittente Nbc. L'attore "sta bene e apprezza gli auguri di tutti, anche se incredibilmente triste per il fatto che questo sia accaduto mentre camminava per le strade di New York".

Aggressione inspiegabile

Steve Buscemi, ricoverato Bellevue Hospital, ha riportato varie contusioni al volto e sanguinamento all'occhio sinistro.

La polizia di New York ha diffuso le foto di sorveglianza del presunto aggressore, un uomo con la barba che indossava un berretto da baseball, una maglietta blu e pantaloni della tuta neri. Il dipartimento di polizia di New York ha rilasciato una dichiarazione confermando che la vittima dell'aggressione era l'attore. "Proseguono le indagini per identificare e fermare l'aggressore", hanno reso noto le autorità senza sbilanciarsi sulle possibili motivazioni del gesto.