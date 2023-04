"Abbiamo fornito all'Ucraina quanto promesso": in arrivo a Kiev 230 carri armati e più di 1500 blindati

In Ucraina sta per arrivare il 98% di quanto la Nato avesse promesso. Lo ha rivelato, nel corso di una conferenza, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. In particolare i paesi dell'Alleanza Atlantica invieranno a Kiev 1.550 veicoli blindati e 230 carri armati.

Con questi nuovi aiuti, secondo Stoltenberg "gli ucraini hanno quindi le capacita' di cui hanno bisogno per riprendersi piu' territorio" anche se "non si deve sottovalutare mai la Russia- ha dichiarato il segretario Nato che ha aggiunto - le forze russe possono mancare di qualita', ma stanno recuperando terreno e Mosca continua a mobilitare personale. Staremo con l'Ucraina per tutto il tempo necessario e forniremo cio' di cui ha bisogno". Stoltenberg, nel corso della conferenza, ha specificato che sono anche state "addestrate" più di nove nuove brigate corazzate ucraine e che questo metterà Kiev in una posizione di forza.

La speranza è quindi che, anche con questa nuova tranche di armi, gli ucraini siano in grado di ribaltare una situazione che in molte aree comincia a diventare critica. Il segretario Nato è poi intervenuto anche a commentare la telefonata intercorsa tra il premier ucraino Zelensky e quello cinese Xi Jinping: "Accolgo con favore la telefonata tra i presidenti Zelensky e Xi. Penso anche che sia importante che la Cina si renda conto della prospettiva ucraina. Questo non cambia il fatto che la Cina non sia stata capace di condannare l'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia".