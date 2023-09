Via l'inglese dalle università: la svolta nazionalista della Cina

Una delle più prestigiose università della Cina, la Jiaotong di Xi'an, ha eliminato i test di inglese come prerequisito per ottenere la laurea. Una decisione che fa eco al crescente sentimento nazionalista nel Paese, promosso con forza dal presidente Xi Jinping, che ha invitato i suoi concittadini e le istituzioni pubbliche, scuole e università comprese, a rafforzare la "fiducia culturale", ossia l'amore per la propria cultura, e a respingere "l’influenza occidentale". Un invito che è sempre più accolto nel settore dell'istruzione, con la lingua inglese a finire nel mirino.

Prima della Jiaotong, infatti, anche altri atenei avevano ridotto il ruolo dell'inglese nei loro corsi, invertendo un trend cominciato negli anni '80, quando la Cina cominciava ad aprirsi al mondo esterno. Nel 2001, l'anno di ingresso del Paese nell'Organizzazione mondiale del commercio, Pechino decise di rendere l’inglese una materia obbligatoria nelle scuole primarie e secondarie. In molte università, già a partire dal 1987 il superamento del College English Test, un esame standardizzato riconosciuto a livello internazionale, era diventato un requisito di laurea. Ma da qualche anno a questa parte, le cose sono cambiate. Alcuni atenei hanno sostituito il College English Test con esami propri o, come nel caso dell’università Jiaotong, eliminando del tutto l'inglese come criterio di laurea. E anche nelle scuole, c'è chi ha eliminato la lingua straniera dagli esami finali, come successo nel 2021 a Shanghai, la città più cosmopolita della Cina.

La svolta nazionalista non piace ai cinesi più progressisti, ma trova largo consenso tra la popolazione, come dimostrano i messaggi su Weibo, il principale social network del Paese. "L'inglese è importante, ma con lo sviluppo della Cina, l'inglese non è più così importante", si legge in un post di un noto influencer riportato dalla Cnn. "Dovrebbe essere ora il turno per gli stranieri di imparare il cinese”, ha aggiunto, rivolgendosi ai suoi 6 milioni di follower.

Ma l'inglese non è l'unica vittima del nazionalismo rampante nel Paese: nelle scuole e nelle università, ricorda ancora la Cnn, agli insegnanti è stato proibito di usare libri di testo occidentali o di parlare di "valori occidentali" come la democrazia, la libertà di stampa e l’indipendenza della magistratura.

