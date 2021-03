La strage nel supermercato in Colorado: 10 morti

Il bilancio è pesantissimo. Strage in un supermercato di Boulder, in Colorado. Un uomo ha sparato decine di colpi con un fucile d'assalto Ar-15, uccidendo diversi avventori del King Soopers di Table Mesa Drive. Il massacro è avvenuto in una zona residenziale nell'area a sud della città.

Strage in un supermercato a Boulder, in Colorado

Tra le vittime accertate c'è anche Eric Taalley, 51 anni, poliziotto eroe, il primo ad arrivare sul posto, ucciso mentre tentava di intervenire. Il killer è stato poi successivamente ferito ed arrestato. La sua identità non è stata comunicata. Le motivazioni dietro alla strage restano al momento un mistero.

Rest In peace Officer Eric Talley. Your service will never be forgotten #BoulderShooting pic.twitter.com/FVximvhS2E — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 23, 2021

Il primo allarme è scattato poco dopo le 14.30 locali: quando il 51enne Talley è arrivato sul posto è stato freddato dal killer. Alle 14.49 la polizia ha invitato tutti a tenersi alla larga dall'area. L'uomo che ha aperto il fuoco con un'arma automatica è stato portato via in manette, parzialmente insanguinato.

Al momento la polizia non ha diffuso molti dettagli: in due conferenze stampa a distanza di un'ora e mezza dall'altra si è limitata a riportare il numero delle vittime e dire che il presunto killer è ferito ma sotto la custodia delle forze dell'ordine.

"Ho rischiato di morire per una soda e un pacchetto di patatine"

Dentro al supermercato sono stati minuti di paura e caos. "Non ha detto una parola: è entrato e ha sparato", hanno detto alcuni clienti. Un giovane ai media locali dice di sentirsi fortunato per essere sopravvissuto alla strage: "Ho rischiato di morire per una soda e un pacchetto di patatine".

Il dibattito sulle armi "facili" negli Stati Uniti riprende quota.

Il Colorado è in lutto per "l'uccisione senza senso" di dieci persone. "Oggi abbiamo visto il volto del male - ha affermato in una dichiarazione il governatore Jared Polis - Sono in lutto con la mia comunità e tutti gli abitanti del Colorado". Nella dichiarazione diffusa via Twitter il governatore ricorda l'agente di polizia, il 51enne Eric Talley, che ha "perso la vita" mentre "lavorava per salvare altre vite". "La nostra comunità - ha aggiunto - attende con ansia più informazioni sulle vittime".