Buffalo, la strage preparata meticolosamente per mesi: cosa hanno scoperto

Non un raptus, non un'azione pensata e attuata da lì a poco, ma un preciso progetto studiato per mesi nei dettagli. Payton Gendron, il diciottenne che sabato ha aperto il fuoco in un supermercato di Buffalo uccidendo dieci persone nella comunità nera, avrebbe pianificato l'assalto in modo meticoloso. E' quanto emerge dalle prime indagini e dall'analisi dei post su internet del giovane, che dopo avere sparato si è consegnato alle forze dell'ordine. Avrebbe agito col preciso intento di difendere "i bianchi". "La popolazione bianca diminuisce", aveva scritto in un suo manifesto cospirazionista.

I sopralluoghi prima della strage

Il capo della polizia di Buffalo, Joseph Gramaglia, ha spiegato che il presunto assassino aveva compiuto un viaggio di ricognizione a marzo in città. Siamo a 300 chilometri da dove abita. Poi diversi sopralluoghi proprio al supermarket teatro della strage. Secondo il Washington Post e la Cnn, che hanno avuto accesso a circa 600 pagine di messaggi scambiati sulle reti Discord e 4Chan, Payton Gendron, 18 anni, è arrivato precisamente l'8 marzo a Buffalo ed è andato tre volte - alle 12, alle 14 e alle 16 - nel supermercato Tops, che ha attaccato sabato.

I messaggi pieni di odio sui social

L'8 marzo ha attirato anche l'attenzione di una "guardia di sicurezza nera armata" incuriosita dalla ripetuta presenza di questo giovane bianco. In un messaggio pubblicato due giorni dopo, Payton Gendron ha scritto che "dovrà uccidere questa guardia di sicurezza di Tops" e che "spera che quest'ultima non lo uccida e non lo ferisca". Sabato una guardia, un poliziotto in pensione, è stata colpita a morte all'ingresso del supermercato.

Gendron ha anche scritto a dicembre che voleva uccidere i neri e da febbraio ha preso di mira il supermercato Tops di un quartiere di Buffalo a causa della sua alta percentuale di afroamericani, secondo il Washington Post. Il giornale ha anche esaminato il manifesto di 180 pagine del giovane, che si descrive come "semplicemente un uomo bianco che cerca di proteggere e servire la mia comunità, il mio popolo, la mia cultura e la mia razza". Secondo le autorità, questo testo pubblicato prima del massacro aggancia il presunto killer al suprematismo bianco, al complottismo di estrema destra e ai seguaci della teoria razzista del "grande sostituto".

Il live streaming

Gendron ha effettuato il live streaming dell'attacco. Un video trasmesso su Twitch di quaranta secondi mostra il diciottenne arrivare nel parcheggio del Tops Friendly Market, compiere delle manovre e poi avvicinarsi all'ingresso del negozio, dopo aver visto alcune persone, tutte afroamericane, vicino a un'auto. Tra loro anche una ragazzina. A questo punto il killer esce di scatto. Il momento in cui impugna l'arma non si vede, ma si intuisce che abbia preso il fucile che era appoggiato sul sedile accanto al guidatore. E' possibile che le persone apparse nelle immagini siano state tra le prime vittime.

Atto di "terrorismo interno"

Payton Gendron è accusato di "omicidio premeditato" e dovrebbe comparire di nuovo davanti a un giudice giovedì ed è accusato dalle autorità di aver compiuto "un crimine di odio razzista" e un atto di "terrorismo interno".