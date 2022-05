Buffalo, California, Texas: la "solita" scia di sangue negli Usa

Altre sparatorie. Si allunga lascia di sangue negli Stati Uniti, in un fine settimana contrassegnato dal massacro nel supermercato di Buffalo, dove un diciottenne suprematista ha aperto il fuoco e ucciso dieci persone per motivi razziali.

In California, in una comunità per pensionati di Laguna Woods, un uomo apre il fuoco in una chiesa, la Geneva Presbyterian: il bilancio è di un morto e quattro feriti in condizioni critiche. In Texas vicino a Houston una lite fra cinque uomini di trasforma in tragedia, con due morti e tre feriti. Ma il bilancio poteva essere ben peggiore visto che gli spari sono volati in un affollato mercatino delle pulci.

"Nessuno deve avere paura a recarsi nel suo luogo di preghiera", afferma il governatore della California Gavin Newsom. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 locali: il rapido intervento della polizia ha consentito di fermare il sospettato e recuperare l'arma usata. Una persona è deceduta sul colpo, mentre i quattro feriti, tutti adulti, sono stati trasportati in ospedale. Il motivo scatenante del gesto folle non è ancora chiaro.

In Texas si è invece sfiorata la tragedia. In un mercatino con più di 1.000 persona a fare shopping di domenica pomeriggio, cinque uomini hanno aperto il fuoco in seguito a una lite. "Al momento sembra che i feriti, così come i due morti, siano tutti parte del litigio. Nessun innocente è stato colpito. Almeno due pistole sono state recuperate sulla scena", riferiscono le autorità della Harris County.

Ma i fatti di Laguna Woods e Harris County trovano spazio sui media internazionali "solo" perché poche ore prima a Buffalo c'era stata la strage al supermercato. Negli Usa ogni anno circa 30.000 persone rimangono uccise dalle armi da fuoco. Negli Stati Uniti, il numero di decessi prematuri associati ai colpi di arma da fuoco è superiore a quello delle morti attribuibili agli incidenti stradali.

I due "incidenti" di California e Texas culminano un fine settimana di terrore, con la tragedia di Buffalo tornata a scuotere l'America. Joe Biden sarà nella città dello stato di New York domani, prima di partire per l'Asia: "Il Presidente e la First Lady si recheranno a Buffalo, New York, per per partecipare al dolore della comunità che ha perso dieci vite in un'insensata e orribile sparatoria di massa", si legge in una nota ufficiale. Biden ha già bollato la strage al supermarket come un "atto di terrorismo interno" e "un crimine ripugnante". Per il capo della Casa Bianca si è trattato di "un crimine ripugnante e motivato dall'odio razziale perpetrato in nome della disgustosa ideologia del nazionalismo bianco" e che e' antitetico a ogni cosa che rappresenta l'America". "Dobbiamo fare tutto cio' che è in nostro potere per porre fine a questo terrore alimentato dall'odio", ha concluso Biden in un comunicato.

Le sparatorie di massa sono diventate tristemente abituali negli Stati Uniti. L'attacco di Buffalo è l'ultimo di una serie di sparatorie di massa nel paese quest'anno. Nell'episodio più mortale negli Stati Uniti l'anno scorso, quattro studenti sono stati uccisi e altre sette persone sono rimaste ferite dopo che un adolescente ha aperto il fuoco in una scuola superiore di Oxford, nel Michigan.