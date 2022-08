Armato di fucile spara sulla folla e fa una strage: cosa sappiamo su vittime e aggressore

E' un uomo di 34 anni l'autore della strage di ieri a Cetinje, in Montenegro. Ha impugnato un fucile da caccia e ha sparato prima ai suoi inquilini - uccidendo una giovane mamma con i figli di 8 e 11 anni - e poi ha iniziato a vagare per strada sparando sulla folla. Il bilancio finale è tragico: 11 morti, tra cui lo stesso aggressore.

A fare un primo quadro di quanto accaduto è stato il capo della polizia locale, Zoran Brdjanin. Tutto è accaduto ieri pomeriggio. V.B., queste le iniziali dell'uomo "ha sparato a una famiglia che abitava in affitto in un suo appartamento. Ha ucciso due bambini, uno di otto anni e l'altro di undici. Ha ferito la loro madre, poi morta in ospedale per le ferite riportate. Quindi è uscito e ha sparato con la stessa arma ai residenti della zona, uccidendo altre sette persone e ferendone altre sei". Tre dei feriti sono in pericolo di vita.

L'uomo è stato poi ucciso, Ancora tutte da chiarire le ragioni che lo hanno portato ad aprire i fuoco. "Siamo tutti sotto shock" ha detto il primo ministro del Montenegro Dritan Abazovic alla televisione pubblica, definendo la sparatoria "una tragedia senza precedenti".