"Smettila con quel fucile", lui va dai vicini e fa una strage: 5 morti (tra cui un bimbo)

C'è anche l'FBI sulle tracce dell'uomo armato accusato di aver sparato e ucciso cinque persone - tra cui un bambino di 8 anni - in una casa di Cleveland, in Texas, dopo che i vicini gli avevano chiesto di smettere di sparare con il suo fucile in cortile. "Lo consideriamo armato e pericoloso", ha detto l'agente speciale dell'FBI di Houston James Smith. "È là fuori ed è una minaccia per la comunità", ha aggiunto.

Le vittime provenivano tutte dall'Honduras e comprendeva un bambino di otto anni. Il killer, identificato come Francisco Oropeza, 38 anni, avrebbe aperto il fuoco contro i suoi vicini venerdì sera dopo che gli avevano chiesto di smettere di sparare con un fucile nel suo cortile perché stavano cercando di addormentare il figlio, ha detto sabato lo sceriffo della contea di San Jacinto Greg Capers. Dopo aver respinto a male parole la loro richiesta, dicendo che nella sua proprietà faceva ciò che voleva, il sospetto, ubriaco, a un certo punto è stato visto nel filmato di una telecamera di sorveglianza avvicinarsi alla porta dei vicini con un fucile, secondo Capers. Poi la mattanza.

Attualmente è ancora in corso una caccia all'uomo: Oropeza potrebbe essere già fuggito dalla contea ed è considerato armato e pericoloso, secondo le autorità. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti una scena orribile: cinque morti, di cui tre donne, un uomo e un bambino di 8 anni. Tra le persone uccise, due donne sono state trovate sdraiate sopra due bambini sopravvissuti, secondo lo sceriffo: probabilmente stavano cercando di proteggere i piccoli. Tutte le vittime sono state colpite "dal collo in su, quasi in stile esecuzione, praticamente alla testa", ha detto inoltre lo sceriffo a una radio locale.

Si ritiene che il killer abbia usato un fucile semiautomatico AR-15. Gli incidenti con armi da fuoco sono la principale causa di morte di bambini e adolescenti negli Usa.