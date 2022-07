Armato di fucile e katana 20enne uccide 5 familiari tra cui tre bambini

La polizia ha ucciso a colpi di arma da fuoco un uomo sui vent'anni nelle zone rurali della Francia orientale che aveva massacrato cinque membri della sua famiglia prima di barricarsi nella casa di un villaggio. L'uomo era armato di fucile e katana (la spada giapponese) quando le forze speciali della polizia francese, presenti sul posto da martedì sera, sono intervenute nel villaggio di Douvres, ai piedi delle Alpi, a circa 50 chilometri a est di Lione.

Christian Limousin, sindaco di un villaggio vicino, ha affermato che il sospetto ha ucciso cinque membri della sua stessa famiglia, inclusi tre bambini, prima di venire ucciso dalla polizia che ha fatto irruzione nella proprietà. Un conoscente della famiglia ha indicato che l'autore del massacro aveva 22 anni e lavorava per una catena di fast food in un paese vicino.

Secondo quanto si apprende le vittime sarebbero suo padre, sua suocera, originaria della Gironda, sua sorella di 17 anni, e i figli della compagna del padre, la serellastra di 15 anni e fratellastro di 5 anni.

La strage in Francia segue a un triplice omicidio nella città di provincia di Angers nel fine settimana, dove un rifugiato sudanese ha accoltellato a morte tre giovani giocatori di rugby dopo una lite in strada. Sempre in Francia, sabato sera un'agente di polizia nella città di Dreux, a ovest di Parigi, ha ucciso a colpi di arma da fuoco un uomo che l'aveva aggredita con una spada in seguito a un litigio domestico. La paura del crimine è stata una delle principali questioni della campagna elettorale durante le presidenziali e parlamentari di quest'anno in Francia, che hanno visto il partito anti-immigrazione e di estrema destra Rassemblement National fare progressi storici.