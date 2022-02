Lite per i voti bassi: ragazzo di 15 anni uccide madre, padre e fratellino

Spagna sotto shock per la strage di Elche. Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato nella città della Comunità Valenciana: è ritenuto dagli inquirenti il presunto autore dell'omicidio dei suoi genitori e del fratello di 10 anni, dopo una discussione a causa dei voti bassi. La Polizia ha confermato il fermo. Il triplice omicidio è avvenuto in un'abitazione nel quartiere di Algoda. A quel che si apprende, la violenza sarebbe esplosa, secondo le prime ipotesi, dopo una brutta lite tra il giovane e la madre, che aveva staccato il Wi-Fi al ragazzino che si era rifiutato di svolgere compiti.

A quel punto il quindicenne avrebbe preso un fucile e ucciso la madre. Ha poi sparato anche a suo fratello e suo padre con la stessa arma. Il giovane avrebbe poi vissuto con i tre corpi senza vita in casa per alcuni giorni, finché non ha confessato tutto, nella giornata di venerdì, ai vicini di casa che gli chiedevano ragione della strana assenza dei suoi genitori. Ad allertare i soccorsi è stato dunque un vicino di casa.

Le indagini sono solo all'inizio, per quel che riguarda il movente le ipotesi principali puntano proprio a una discussione legata al pessimo rendimento scolastico del presunto assassino e alla sua limitata partecipazione ai lavori domestici o agricoli. Durante la confessione il 15enne ha mostrato "un'insolita freddezza, senza esprimere rimorsi" in nessun momento, secondo gli inquirenti.