I fulmini fanno una strage: almeno 20 morti durante la tempesta

Almeno 20 persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore in India dopo essere state colpite dai fulmini durane le piogge monsoniche che hanno interessato otto distretti dello Stato orientale del Bihar. Il primo ministro del Bihar, Nitish Kumar, ha chiesto alla popolazione di seguire attentamente i consigli dell'autorità di gestione dei disastri dello Stato e ha annunciato un risarcimento di 400 rupie (pari a 5.008 dollari) per le famiglie di ciascuno dei deceduti. Le autorità temono in una nuova strage, visto che tra oggi e domani i temporali con fulmini dovrebbero spostarsi nelle zone settentrionali del Paese.

Secondo quanto riportato dalle autorità locali, sette decessi sono stati segnalati nel distretto di Kaimur, mentre quattro morti sono avvenute a Patna e altrettante a Bhojpur. Un decesso invece per le città di Jehanabad, Arwal, Rohtas, Aurangabad e Siwan. Ogni anno in India centinaia di persone muoiono a causa di fulmini durante le piogge monsoniche.

Secondo il Dipartimento di Meteorologia indiano (IMD- India Meteorological Department), la perturbazione si sta spostando verso le zone centro-settentrionali, ma le piogge intense non abbandoneranno il Paese prima del prossimo 30 luglio. "Questa settimana si verificheranno piogge da leggere a moderate nella maggior parte del Paese - ha spiegato il funzionario del dipartimento Kamini Kumari - Piogge abbastanza diffuse accompagnate da fulmini e temporali dovrebbero interessare tutto lo Stato almeno fino all'inizio della prossima settimana".