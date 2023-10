La strage di giovani al festival nel deserto: "250 morti, non solo israeliani"

Sarebbe di circa 250 morti il bilancio delle vittime del festival per la pace vicino Gaza che sabato mattina è stato attaccato da gruppi di militanti palestinesi nell'ambito dell'operazione lanciata da Hamas contro Israele. Lo riferiscono i media israeliani, scrivendo che molti dei partecipanti erano europei e americani.

Il festival si svolgeva all'aperto in un'oasi del deserto vicino al Kibbutz Re'im e aveva richiamato centinaia di giovani da tutto il Paese e anche dall'estero. Testimoni hanno riferito che terroristi in motocicletta hanno aperto il fuoco su centinaia di persone che avevano già iniziato a fuggire dopo che da Gaza erano stati lanciati i primi razzi di Hamas. Alcuni giovani sarebbero stati rapiti, come mostrano diversi video che circolano sui social.

Un partecipante alla festa, Adam Barel, ha raccontato di aver tentativo di fuggire con altri amici a bordo della sua auto, ma è stato fermato da una jeep che gli ha sbarrato la strada. Dentro c'erano degli uomini armati che hanno iniziato a sparare contro di loro. Alcuni sono stati colpiti, mentre Adam è riuscito a mettersi in salvo.

Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sul numero di morti e dispersi. Centinaia di famiglie stanno affollando l'unità di crisi creata appositamente dall'Idf, l'esercito israeliano, per il riconoscimento delle vittime. L’Idf ha detto che una squadra compilerà un "quadro della situazione" per localizzare i prigionieri, sia soldati che civili, aggiungendo che "alcune famiglie hanno già ricevuto messaggi sui loro cari".

Ma tra i parenti dei ragazzi ancora dispersi in tanti accusano il governo. I militari, scrive Haaretz, hanno impiegato cinque ore per raggiungere il festival dopo il lancio dei primi razzi di Hamas. Gli agenti di polizia che facevano parte del cordone di sicurezza dell'evento non erano sufficientemente preparati a un'eventuale attacco terrorista.

