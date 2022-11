Il giallo dei quattro studenti uccisi mentre dormono nel campus universitario

Un giallo senza piste, una strage senza un perché. Dopo dieci giorni dall'omicidio di quattro studenti, accoltellati nel campus dell'Università dell'Idaho mentre dormivano, gli investigatori non hanno tracce da seguire, o sospetti. Migliaia di segnalazioni arrivate al capo della polizia di Stato Kedrick Wills non hanno portato a una svolta nelle indagini.

La fine atroce di Ethan Chapin, 20 anni, Kaylee Goncalves, 21, Xana Kernodle, 20, e Madison Mogen, 21, trovati morti il 13 novembre, è un mistero. La polizia ha lanciato un nuovo appello a fornire informazioni che possano essere utili, anche anonimamente su una linea d'emergenza o sul portale online della polizia. "Nessun dettaglio è troppo piccolo", ha detto James Fry, capo della polizia di Moscow, la città dove si trova l'università "Finora - ha aggiunto - le segnalazioni hanno aiutato a circoscrivere una zona d'interesse e di relazioni che le quattro vittime avevano tra loro e con la nostra comunità".

La polizia brancola nel buio: ha comunicato non solo di non aver identificato alcun sospetto, ma anche di non aver determinato se ci fosse più di un assalitore nel raccapricciante attacco. Le vittime non sarebbero state scelte a caso, gli inquirenti di questo sarebbero convinti. Ma non si è riusciti ad andare oltre. Al lavoro ci sono quarantacinque persone, tra detective e agenti. Né l'uomo con cui Mogen e Gonvales sono stati visti parlare in un video di sorveglianza quella notte né l'autista della "festa privata" che li ha portati a casa sono ritenuti coinvolti nel quadruplo omicidio. Mogen e Goncalves hanno entrambi fatto "più telefonate" a un terzo uomo - che non ha risposto - per circa un'ora dopo essere tornato a casa intorno all'1:45. La polizia ha detto al Moscow-Pullman Daily News, il quotidiano locale della cittadina, che anch'egli è stato escluso come sospetto.

Il padre di una delle vittime, Steve Goncalves, dice alla Cnn: "Vogliamo dare una mano, ma non possiamo farlo se non abbiamo un minimo di informazioni da cui partire". "Kaylee - ha aggiunto la sorella, Alivea - era molto prudente, estremamente coscienziosa. Sono sicura che aveva notato qualcosa di strano". Il massacro degli studenti, alcuni dei quali sono stati trovati scorticati, ha seminato il panico nel campus, formato da 9300 studenti. Uno di loro ha detto ai media accorsi da tutta la nazione che non ha intenzione di tornare nel dormitorio fino a che non verrà risolto il caso. Si brancola nel buio, con il sospetto più atroce: l'assassino, o gli assassini, potrebbero essere confusi tra gli studenti. I l medico legale ha affermato che tutti e quattro sono stati accoltellati con inaudita violenza più volte e probabilmente dormivano quando sono iniziate le aggressioni. Alcuni avevano ferite da difesa, ma non c'erano segni di violenza sessuale e non sembra mancare nulla dalla residenza universitaria.