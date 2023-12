Professore apre il fuoco: è strage in università

L'autore della sparatoria all'università del Nevada, a Las Vegas, in cui 3 persone sono rimaste uccise e una quarta ferita, era un professore universitario di 67 anni. L'uomo è stato ucciso dalla polizia. Secondo fonti di stampa aveva cercato senza successo un lavoro nella scuola. In una conferenza stampa lo sceriffo dell'area metropolitana di Las Vegas, Kevin McMahill, ha detto che l'autore della strage aveva legami con college in Georgia e North Carolina.

L'assassino era professore universitario

La sparatoria è avvenuta vicino a un edificio noto come Beam Hall, al cui esterno si stava svolgendo un evento dedicato ai Lego e ad altri giochi. "L'eroica azione di alcuni agenti ha evitato che ci fossero altre vittime". Nel campus universitario erano in corso gli esami di fine semestre prima delle vacanze invernali. Studenti e professori terrorizzati si sono dovuti rinchiudere nelle aule e nei dormitori per ore mentre l'uomo armato vagava nel campus prima di essere ucciso in una sparatoria con la polizia.

“Today is a tragic day for UNLV. We're all still in shock as we process the unfathomable event. Members of our community lost their lives and others were injured. My heart aches for our UNLV family.” Message from President Keith Whitfield. Read more: https://t.co/bJfcqoJpVk pic.twitter.com/UXUVHOouDx — UNLV (@unlv) December 7, 2023

L'80esima sparatoria in una scuola Usa nel 2023

A Las Vegas nel 2017 la più sanguinosa strage di massa della storia moderna americana, con 60 persone uccise ed oltre 400 ferite durante un festival musicale. Gli studenti si sono dovuti nascondere per alcune ore in attesa che la polizia mettesse in sicurezza l’area, e alcune persone che sono scappate dopo aver sentito gli spari sono state poi soccorse per lo shock.