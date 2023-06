Strage in un liceo, pestaggi e dormitorio incendiato: oltre 40 morti

Strage in un liceo dell'Uganda occidentale. Più di 40 persone sono state uccise da ribelli legati all'Is. Le vittime sono prevalentemente studenti (38 secondo l'ultimo bilancio ufficiale, ndr) ospiti del dormitorio annesso alla scuola. Altre otto persone sono in gravi condizioni. Tragici i dettagli che sono emersi. Alcuni ragazzi sono stati bruciati o pestati a morte, i materassi dei loro letti dati alle fiamme. Le ragazze sono state rapite.

"Abbiamo registrato un attacco terroristico da parte di ribelli delle Adf (Allied Democratic Forces) contro la scuola secondaria Lhubiriha, a Mpondwe, a circa due chilometri dal confine con la Repubblica Democratica del Congo - ha detto il portavoce della polizia, Fred Enanga, secondo quanto si legge sul sito del Daily Monitor - È stato incendiato un dormitorio e saccheggiato un magazzino alimentare. I corpi recuperati nella scuola sono stati trasportati all'ospedale di Bwera".

Solo la scorsa settimana era stato attaccato un villaggio nella Repubblica democratica del Congo, vicino alla frontiera con l'Uganda. Un centinaio di abitanti sono fuggiti per qualche giorno oltre frontiera e poi hanno fatto ritorno alle loro case.

"Nel condannare il brutale attacco avvenuto ieri in una scuola di Mpondwe in Uganda il ministro Antonio Tajani esprime profondo cordoglio per la sconvolgente notizia del ritrovamento di decine di corpi. L'Italia è vicina alle famiglie delle vittime e al popolo ugandese", scrive in un tweet la Farnesina.