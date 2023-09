Strage al matrimonio, disastro coi fuochi d'artificio: 113 morti, sposi compresi

Strage durante un matrimonio cristiano in Iraq. Almeno cento persone (sposi compresi) sono morte e altre 150 sono rimaste ferite a causa di un incendio scoppiato durante una festa di nozze ad Al-Hamdaniyah, una cittadina nella provincia di Ninive, nel nord del Paese, poco distante dalla città di Mosul. Il vicegovernatore di Ninive Hasan al-Allaq ha confermato all'agenzia Reuters il numero delle vittime: 113. Si tratta di un bilancio provvisorio. L'incendio è scoppiato in una grande sala per le feste dopo l'accensione dei fuochi d'artificio, secondo quanto hanno riportato i media locali citando la protezione civile locale.

Pannelli infiammabili nell'edificio potrebbero aver contribuito alla propagazione delle fiamme, provocando la caduta di parti del soffitto. I funzionari della protezione civile riportano che l'esterno del salone che ospitava la festa di matrimonio era decorato con rivestimenti altamente infiammabili, illegali nel Paese. "L'incendio, poi, ha provocato il crollo di parti della sala a causa dell'uso di materiali da costruzione a basso costo e altamente infiammabili che sono crollati in pochi minuti quando è scoppiato l'incendio", hanno aggiunto.

Sul posto sono intervenute decine di squadre di vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore in cerca dei sopravvissuti. Andrà fatta chiarezza su quanto avvenuto: il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani ha ordinato l'apertura di un'inchiesta.

