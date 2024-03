Strage in casa: trovati sei morti, quattro sono bambini

Orrore nella cittadina di Barrhaven, alla periferia di Ottawa, in Canada. In un'abitazione di Berrigan Drive sono stati rinvenuti i corpi senza vita di sei persone, due adulti e quattro bambini. Il macabro ritrovamento è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 6 marzo: poco dopo le 23 la polizia è intervenuta sul posto, trovandosi di fronte uno scenario tremendo. Al momento non sono state diffuse le generalità delle persone decedute e i dettagli della scena del delitto, la polizia di Ottawa ha soltanto annunciato l'arresto di un sospettato, ma rimane da chiarire il legame tra l'assassino e le vittime.

Secondo il capo della polizia Eric Stubbs la strage non sarebbe legata a un episodio di violenza tra partner, sottolineando che si tratta di un'indagine "complessa e tragica". Un massacro che ha sconvolto l'intera comunità, come spiegato dal sindaco Mark Sutcliffe: "Sono devastato nell'apprendere dell'omicidio multiplo avvenuto a Barrhaven, si tratta di uno degli episodi di violenza più scioccanti nella storia della nostra città. Siamo orgogliosi di vivere in una comunità sicura, ma una notizia come questa è angosciante per tutti i residenti di Ottawa".

