La strage di oppositori e le altre 10 notizie dal mondo non finite in prima pagina

Ghana primo Paese ad approvare il vaccino di Oxford contro la malaria

Il Ghana è diventato il primo Paese ad approvare un vaccino altamente efficace contro la malaria sviluppato dall'Università di Oxford nel Regno Unito. Il vaccino R21/Matrix-M, il primo a superare l'obiettivo del 75% di efficacia fissato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato autorizzato per l'uso nei bambini di età compresa tra i 5 e i 36 mesi, il gruppo a più alto rischio di morte per la malattia. Tuttavia, gli osservatori hanno avvertito che non si tratta di "una pallottola d'argento" nella complessa lotta contro la malattia trasmessa dalle zanzare. Secondo le stime dell'Oms, nel 2021 sono morte di malaria 619mila persone, la maggior parte delle quali bambini nell'Africa subsahariana. In Ghana, dove la malattia è endemica e perenne, sono stati registrati circa 5,3 milioni di casi e 12.500 decessi.

Ex candidato alle presidenziali in Perù condannato per l'omicidio di un giornalista

Un ex candidato alla presidenza del Perù, Daniel Urresti, è stato condannato a 12 anni di carcere per il suo ruolo nell'omicidio di un giornalista nel 1988, al culmine del brutale conflitto civile del Paese. Giovedì un tribunale ha stabilito che Urresti, all'epoca ufficiale dei servizi segreti militari, partecipò all'agguato e all'omicidio di Hugo Bustíos, che stava indagando su violazioni dei diritti umani. Gli avvocati del politico ed ex ministro degli Interni hanno dichiarato che faranno appello al verdetto. Hugo Bustíos era un reporter del settimanale Caretas nella regione andina di Ayacucho, al centro del conflitto armato degli anni Ottanta e Novanta. Il giornalista ha raccontato le violazioni dei diritti umani commesse sia dai ribelli di Shining Path sia dalle forze armate nella regione, la più colpita dalla violenza politica che ha causato quasi 70mila morti o scomparsi, secondo la Commissione per la verità e la riconciliazione del Perù.

Trovato accordo per un cessate il fuoco in Yemen

L'Arabia Saudita ha convinto i principali attori della coalizione di governo yemenita ad accettare un cessate il fuoco di almeno otto mesi con i ribelli Houthi, parallelamente a colloqui sul futuro del Paese che potrebbero durare anche due anni. I leader sauditi e houthi si sono incontrati domenica per la prima volta in pubblico nella capitale Sana'a, controllata dagli houthi, con i sauditi desiderosi di ridurre le perdite dopo un intervento disastroso durato otto anni e iniziato con attacchi aerei nel 2015. Erano presenti anche mediatori dell'Oman. L'inviato delle Nazioni Unite per lo Yemen, Hans Grundberg, ha dichiarato che si tratta della maggiore speranza di pace per lo Yemen dall'inizio dei combattimenti. Un percorso verso il cessate il fuoco nello Yemen, dove l'Iran ha sostenuto i ribelli Houthi con sede nel nord del Paese, era generalmente considerato uno dei principali vantaggi potenziali per Riyadh nel migliorare le relazioni con Teheran dopo la ripresa, nelle scorse settimane, delle relazioni diplomatiche che erano state interrotte per 7 anni.

Il Giappone approva la costruzione del suo primo casinò

Il Giappone ha approvato un controverso piano per la costruzione del primo casinò del Paese, dopo decenni di dibattiti alimentati dal timore che l'apertura potesse portare a un aumento della dipendenza dal gioco. Il complesso del casinò, che includerà ristoranti, negozi e strutture di intrattenimento come parte di un "resort integrato", sarà costruito nella città portuale occidentale di Osaka, dove i politici di alto livello hanno spinto per la sua costruzione e respinto le richieste di un referendum locale. Le autorità di Osaka sperano che il progetto venga completato nel 2029 a un costo iniziale di 12 miliardi di euro. Il primo ministro, Fumio Kishida, ha dichiarato che il complesso promuoverà lo sviluppo della più ampia regione di Osaka e "diventerà una base turistica che diffonderà il fascino del Giappone nel mondo". L'industria mondiale dei casinò e i legislatori del partito liberaldemocratico di Kishida hanno spinto per anni per una modifica della legge che permettesse agli sviluppatori di costruire casinò in quella che è la terza economia mondiale. L'accesso a quel mercato potrebbe generare enormi profitti, stimati da alcuni analisti in 20 miliardi di dollari all'anno se venissero costruiti tre complessi di casinò.

Ad Hong Kong 2 arresti per aver bagnato dei poliziotti ad un festival di pistole ad acqua

La polizia di Hong Kong ha arrestato mercoledì due uomini accusati di aver bagnato degli agenti di polizia con pistole ad acqua durante una celebrazione del Songkran, la festa del capodanno thailandese che prevede che le persone si spruzzino acqua a vicenda. Gli arresti si iscrivono in una più ampia campagna di repressione nella città cinese contro ogni forma di dissenso, comprese le provocazioni alla polizia, la cui immagine pubblica è stata offuscata dalle proteste pro-democrazia del 2019. Gli arresti hanno inoltre coinciso con una nuova campagna governativa chiamata "Hello Hong Kong", un tentativo di ravvivare l'interesse per la città come destinazione turistica, dopo anni di restrizioni di viaggio e requisiti di quarantena tra i più severi al mondo. Gli uomini sono stati trattenuti per essere interrogati e per verificare se gli schizzi fossero "premeditati", ha dichiarato la polizia. Una condanna per disordine pubblico potrebbe comportare una multa di 640 dollari e fino a un anno di carcere.

9 Paesi arabi si riuniscono per porre fine all'isolamento della Siria

I delegati di nove Paesi arabi si sono riuniti in Arabia Saudita per discutere la possibilità di normalizzare le relazioni con la Siria e dare il via libera al suo rientro nella Lega Araba. I ministri e gli alti funzionari dei sei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg) - Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti - insieme a quelli di Egitto, Iraq e Giordania si sarebbero incontrati venerdì su richiesta dell'Arabia Saudita. La sospensione della Siria dalla Lega Araba è stata imposta dopo che il governo del presidente Bashar al-Assad ha lanciato una sanguinosa repressione delle proteste pro-democrazia nel 2011. Al-Assad è stato evitato da molti Paesi mediorientali ed è considerato un paria per l'Occidente a causa di una guerra civile durata 12 anni, che ha ucciso più di mezzo milione di persone e costretto circa la metà della popolazione siriana a lasciare le proprie case. L'Arabia Saudita, che da tempo si oppone alla normalizzazione con al-Assad, ha affermato che dopo il riavvicinamento con l'Iran, il principale alleato regionale della Siria, è necessario un nuovo approccio con Damasco. Riyadh ha invitato il ministro degli Esteri siriano Faisal Mekdad per un colloquio mercoledì in una visita storica ed entrambi i Paesi hanno concordato di riaprire presto le loro ambasciate.

Strage di civili in Myanmar in attacco aereo dell'esercito su città ribelle

Più di 100 persone, tra cui donne e bambini, sono state uccise nel centro del Myanmar in un attacco aereo dell'esercito contro un evento a cui partecipavano oppositori al suo governo. L'esercito ha preso di mira la cittadina di Kanbalu, nella regione centrale di Sagaing, nota per essere un bastione dell'opposizione al colpo di stato di due anni fa, in quello che è stato uno dei peggiori attacchi da quando i militari hanno preso il controllo del Paese. Secondo il ministro per i diritti umani del governo ombra di unità nazionale, Aung Myo Min, le vittime sarebbero addirittura 165, tra cui 27 donne e 19 bambini. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha espresso una forte condanna e ha chiesto che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni, ribadendo "il suo appello ai militari affinché pongano fine alla campagna di violenza contro la popolazione". Il Myanmar è in subbuglio da un colpo di Stato del 2021, con attacchi da parte di eserciti di minoranze etniche e combattenti della resistenza che sfidano il governo dell'esercito, che ha risposto con attacchi aerei e armi pesanti, anche in aree civili.

Scontro a fuoco in base militare in India, uccisi quattro soldati

Un "incidente di fuoco" ha ucciso quattro membri dell'esercito in una stazione militare nello stato indiano di confine del Punjab. Un alto funzionario della polizia del Punjab, S P S Parmar, ha dichiarato alla Reuters che l'incidente "non è stato un attacco terroristico" ed è avvenuto in una mensa. La base è stata isolata e sono in corso indagini congiunte con la polizia locale, ha dichiarato l'esercito, aggiungendo che non sono stati segnalati altri feriti o danni alle proprietà.

Stretta sui media in Algeria

Il Parlamento algerino ha approvato una nuova legge sui media che rafforza il controllo sul lavoro dei giornalisti e impone nuove restrizioni. Mentre il governo ha dichiarato che la legge è fondamentale per garantire il libero esercizio dell'attività mediatica sotto controllo legale, Reporter senza frontiere (Rsf) ha affermato che la legge include "capitoli negativi" che costituiscono una violazione della libertà di stampa. La legge vieta ai media algerini di ricevere finanziamenti o assistenza materiale da qualsiasi "entità straniera" ed esclude di fatto i cittadini con doppia cittadinanza dal diritto di possedere o contribuire alla proprietà di un media in Algeria. "Alcuni capitoli sono positivi, altri rappresentano una violazione della libertà di stampa, come la rivelazione delle fonti alla magistratura, se richiesta, e la limitazione dell'accesso a qualsiasi finanziamento", ha dichiarato Khaled Drareni, rappresentante di Rsf in Nord Africa.

Arrestati 4 uomini in Bangladesh per aver lapidato donna accusata di adulterio

Uno studioso musulmano e tre anziani di un villaggio sono stati arrestati in Bangladesh con l'accusa di aver ordinato la fustigazione e la lapidazione di una donna accusata di una relazione extraconiugale. Lunedì la polizia ha dichiarato che la donna è stata "fustigata con 82 colpi" e "lapidata 80 volte" con piccoli pezzi di mattone dopo che un imam aveva emesso una fatwa, un decreto religioso, per punirla la settimana scorsa. In seguito alla denuncia della donna contro 17 persone gli agenti hanno arrestato quattro persone, tra cui l'imam della moschea di Habiganj, nel nord-est del Paese. La nazione dell'Asia meridionale, prevalentemente musulmana e con 170 milioni di abitanti, ha un sistema giuridico laico e l'applicazione della legge islamica nei casi penali è illegale. Decenni fa, i consigli di villaggio nelle zone rurali del Bangladesh usavano comunemente la legge islamica per punire le donne musulmane accusate di adulterio. In una sentenza del 2011, la Corte Suprema del Bangladesh ha permesso l'emissione di fatwe, ma ne ha vietato l'applicazione. La decisione ha di fatto permesso di seguire volontariamente la legge islamica, ma ha vietato qualsiasi tipo di punizione da parte degli studiosi musulmani o dei consigli di villaggio.