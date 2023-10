Cosa sappiamo sulla strage all'ospedale di Gaza

Non è stato un attacco aereo da parte delle forze armate israeliane. Ma non solo: il numero delle vittime sarebbe molto inferiore a quello dichiarato da fonti palestinesi, dato che a essere stato colpito non è l'edificio dell'ospedale Al Ahli, ma il suo parcheggio. Semmai, a provocare l'esplosione a Gaza che ha scatenato le proteste del mondo musulmano e l'indignazione globale, mettendo in imbarazzo anche gli alleati più stretti di Tel Aviv, sarebbe stato un razzo lanciato, forse per sbaglio, dalla Jihad islamica, l'altra organizzazione terroristica che ha scatenato il conflitto insieme ad Hamas. È quanto dichiarato da Daniel Hagari, portavoce dell'Idf, le forze armate israeliane, durante una conferenza stampa.

La versione dell'Idf

Hagari ha mostrato alcune immagini degli eventi di ieri sera ai giornalisti, mentre sul suo profilo X (ex Twitter) l'Idf ha pubblicato un breve video in cui mostra delle riprese aeree che sembrano smentire le accuse da parte palestinese. "A differenza di Hamas, l'Idf ha avviato un esame immediato" dell'attacco, ha spiegato il portavoce. "Abbiamo effettuato un'immediata verifica con tutti i rami rilevanti dell'Idf" dalla quale è emerso che intorno alle 18,15 ora locale di martedì, la Jihad islamica aveva lanciato verso Israele una raffica di razzi. Alle 18,59 sono partiti 10 di questi razzi da un cimitero vicino l'ospedale di Gaza, ed è stato in quel momento che è arrivata la notizia di un'esplosione nella struttura sanitaria. Il lancio di razzi sarebbe stato confermato da Hamas sul suo canale Telegram.

Per l'Idf, è chiaro che si è trattato di un errore di Hamas: dall'inizio del conflitto, ha precisato, 450 razzi palestinesi difettosi sono esplosi all'interno della Striscia. Per coprire il proprio fallimento, l'organizzazione terroristica ha lanciato una "campagna mediatica globale" per incolpare Israele. "Sono arrivati ??al punto di gonfiare il numero delle vittime", ha aggiunto Hagari, spiegando che le riprese aeree in possesso di Tel Aviv confermerebbero che non c'è stato alcun colpo diretto all'ospedale stesso e che non ci sono stati danni agli edifici vicini. L'unico luogo danneggiato è il parcheggio fuori dall'ospedale. Israele non ha chiaramente la conta delle vittime, ma per l'Idf il numero sarebbe notevolmente inferiore agli oltre 300 morti di cui si è parlato in un primo momento.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

La replica di Hamas

La versione di Tel Aviv è stata chiaramente negata dalla Jihad islamica, che ha definito "menzogne" le accuse mosse da Israele. "Come al solito, il nemico sionista sta cercando, attraverso l'invenzione di menzogne, di sottrarsi alla responsabilità del brutale massacro commesso, bombardando l'ospedale e puntando il dito contro la Jihad islamica", ha dichiarato in un comunicato stampa il movimento islamista palestinese. Secondo la Jihad, Israele avrebbe ordinato di evacuare l'ospedale sotto la minaccia di un bombardamento, e sarebbe stata una bomba sganciata da un aereo dell'esercito israeliano a causare la tragedia.

And we now have footage of the (partially) burnt-out parking lot at the Ahli Hospital in Gaza.



Overall damage to the structures in the complex appears to be limited, a clay-tiled awning adjacent to the parking lot is still mostly intact. pic.twitter.com/Tf0EAUJLR5 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 18, 2023

In attesa di capire la verità sull'attacco, il bombardamento ha scatenato le proteste nel mondo musulmano e l'indignazione globale. "Le scene dell'ospedale Al Ahli sono terrificanti e angoscianti. Non ci sono scuse per colpire un ospedale pieno di civili. Tutti i fatti devono essere accertati e i responsabili devono essere ritenuti responsabili. In quest'ora tragica, dobbiamo tutti raddoppiare i nostri sforzi per proteggere i civili dalla furia di questa guerra", ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo.

Il vertice annullato

Ieri, il presidente Usa Joe Biden era atteso in Giordania, per un vertice ad Amman con il presidente palestinese Abu Mazen, il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sissi e il re giordano Abdullah II. Ma dopo la notizia del bombardamento dell'ospedale, che ha scatenato proteste davanti le ambasciate israeliane di diversi Paesi, la Giordania ha annullato l'incontro sostenendo che il summit "non sarebbe in grado di fermare la guerra per ora". Il ministro degli Esteri giordano, Ayman Al-Safadi, ha spiegato in un comunicato ufficiale che "in seguito alle consultazioni con i nostri fratelli palestinesi ed egiziani, e dopo una discussione con gli Stati Uniti, abbiamo deciso di non tenere questo vertice. Il nostro obiettivo da questo vertice, se si terrà, è quello di produrre una soluzione, ovvero fermare la guerra, rispettare l'umanità dei palestinesi e fornire l'aiuto che meritano".

Biden adesso è atteso in Israele. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha chiamato il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, per porgergli le condoglianze per la strage all'ospedale. Dall'inizio dell'offensiva israeliana, almeno 600mila palestinesi sono fuggiti dal nord della Striscia di Gaza verso il sud dopo gli avvertimenti dell'Idf. Le stesse forze armate hanno annunciato la creazione di una zona umanitaria nella Striscia dove verranno consegnati gli aiuti umanitari alla popolazione dell'enclave palestinese, come richiesto dall'Egitto agli Usa. La zona umanitaria verrà creata nell'area di Al-Mawasi, vicino a Khan Younis, dove ''gli aiuti umanitari internazionali saranno forniti secondo necessità'' e dove viene chiesto alla popolazione palestinese di recarsi. L'esercito israeliano ha pubblicato una mappa della zona.

