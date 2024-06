Per la strage dei pellegrini l'Egitto dà la colpa agli irregolari

Si è trasformato in una carneficina il pellegrinaggio annuale nei luoghi sacri dell'Islam. Il caldo eccezionale, con temperature che hanno superato i 50 gradi, hanno stroncato almeno 900 persone, anche se secondo un nuovo bilancio riportato dall'agenzia di stampa Afp le vittime potrebbero essere un migliaio, di cui circa 600 provenienti dall'Egitto, e almeno la metà non registrati. E proprio contro i pellegrini irregolari puntano ora il dito le autorità del Cairo.

Il Consolato egiziano a Gedda, insieme al ministero degli Esteri, sta coordinando in queste ore varie squadre inviate alla Mecca e nei luoghi sacri per cercare i dispersi e censire i ricoverati in ospedale. La delegazione egiziana ha fatto sapere che le ricerche non si fermeranno finché il censimento non sarà completo. Ma le operazioni sono complesse e si comincia a parlare delle responsabilità dei numerosi pellegrini che partono senza registrarsi nei database messi a disposizione.

"Troppi pellegrini non registrati hanno reso i servizi insufficienti"

È sulla base di questi numeri, infatti, che vengono predisposti i servizi da offrire ai pellegrini, che in questo modo risultano però insufficienti. Con conseguenze drammatiche, questa volta. Secondo quanto riferiscono dal Cairo, si ritiene che i pellegrini partiti fossero molti di più dei 56 mila registrati e le autorità saudite hanno fatto sapere di aver allontanato dalla Mecca oltre 300 mila pellegrini perché non in possesso dei permessi dell'Hajj, cioè il pellegrinaggio annuale dei musulmani alla città santa della Mecca.

La mancata registrazione"sta richiedendo un doppio sforzo e tempi più lunghi per cercare i dispersi e metterli in contatto con i loro parenti", osservano le autorità egiziane. "I pellegrini sono rimasti a lungo senza cibo, acqua e aria condizionata" e "sono morti per il caldo perché la maggior parte delle persone non aveva un posto dove rifugiarsi".