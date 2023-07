In strada armato fino ai denti e col giubbotto antiproiettile: spara e uccide 4 uomini (feriti anche 2 bambini)

Nuova strage negli Usa delle armi facili. Un video messo in rete e rilanciato da un account locale di news mostra un uomo, armato e in tenuta da guerra, camminare lungo un marciapiede e sparare con un fucile tipo Ar-15 nel quartiere di Kingsessing, situato nel sud-ovest di Philadelphia.

L'uomo, armato e con indosso un giubbotto antiproiettile, ha ucciso quattro uomini e ferito un bambino e un adolescente. Tutto è iniziato intorno alle 20:30 di ieri sera, tra la 56esima e Chester Street, quando gli agenti di polizia sono intervenuti in risposta alle segnalazioni di spari nell'area. Sull'asfalto hanno trovato più vittime da arma da fuoco. Mentre si stavano preparando a portare le vittime in ospedale, hanno sentito altri spari nelle vicinanze.

Gli agenti hanno quindi individuato il sospetto, armato, e lo hanno inseguito a piedi. Durante l'inseguimento, l'uomo ha sparato diversi colpi fino a che la polizia è riuscita a bloccarlo in un vicolo: è stato preso in custodia senza ulteriori incidenti. Gli investigatori hanno detto che indossava un giubbotto antiproiettile con più caricatori al suo interno. Era anche in possesso di un fucile automatico e di una pistola. Non è stata resa nota la sua identità, avrebbe intorno ai 40 anni. C'è anche un secondo fermato, ma non è chiaro il suo ruolo.

Il bilancio è pesantissimo. La polizia ha confermato che quattro uomini sono stati uccisi, mentre un bambino di 2 anni e un ragazzino di 13 anni sono rimasti feriti. Tre degli uomini avevano 20, 22 e 59 anni. La polizia non ha determinato l'età della quarta vittima, avrebbe tra i 16 e i 21 anni. Sia il bambino che l'adolescente sono in condizioni stabili. Circa 50 bossoli sono stati trovati nei due isolati della strage, e anche diversi veicoli sono stati colpiti da proiettili. Gli investigatori al momento non hanno individuato un movente e non sanno se il sospettato conoscesse qualcuna delle vittime.