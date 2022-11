Strage di Halloween a Seoul, il ministro chiede scusa

Mentre il bilancio delle vittime della tragedia di sabato sera di Halloween a Itaewon, un quartiere di Seul, centro della movida della capitale, sale a 156, dalle autorità sudcoreane arrivano le prime ammissioni di colpa. La polizia ha ricevuto diverse segnalazioni di pericolo prima che la calca tramutasse i festeggiamenti in un massacro. Tra le vittime c'erano 26 stranieri provenienti da 14 paesi. I feriti sono invece 151, ma 29 di questi sono in condizioni molto critiche, motivo per cui il bilancio dei decessi potrebbe continuare ad aumentare. La maggior parte delle vittime erano giovani tra i 20 ei 30 anni. Tra i morti, 101 erano donne. Il governo ha annunciato un periodo di lutto nazionale di una settimana per la tragedia fino a sabato prossimo.

La polizia di Seoul ammette: "Gestione insufficiente"

"Sapevamo che una grande folla si era radunata anche prima che si verificasse l'incidente, indicando l'urgenza del pericolo. Ci sono state diverse segnalazioni alle forze dell'ordine che indicavano la gravità del sito appena prima che avvenisse la tragedia", ha ammesso il capo della polizia nazionale Yoon Hee-keun, definendo "insufficiente" la gestione delle informazioni ricevute.

Per la prima festa di Halloween dopo la pandemia di Covid, nelle strade del quartiere di Itaewon erano presenti circa 100mila persone. Ma, non trattandosi di un evento ufficiale, non spettava alle autorità locali e alla polizia la gestione della folla. Anche ministro sudcoreano dell'Interno e della Sicurezza, Lee Sang-min, ha fatto "mea culpa" per la tragedia, soprattutto dopo le polemiche sulla gestione inadeguata della sicurezza. "Porgo le mie scuse per il fatto che questo incidente sia avvenuto nonostante lo Stato abbia una responsabilità illimitata per la sicurezza della popolazione", ha detto Lee durante una seduta in Parlamento in cui ha chinato il capo in segno di rispetto verso le vittime e le loro famiglie.

Il lavoro della polizia è stato messo in discussione, nella misura in cui non c'era alcun tipo di controllo nel quartiere di Itaewon, dove le strade erano gremite. Lee ha promesso di lavorare per evitare che simili tragedie si ripetano.